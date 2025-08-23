С приветом в СИЗО и Лондон: почему бывшему вице-премьеру Татарстана предъявили иск на 651 миллион

В соответчиках — сын, жена и сноха Энгеля Фаттахова, доверенные лица и семейная агрофирма

ВИП-арестанта Энгеля Фаттахова ждут два суда в Татарстане. В качестве подсудимого он предстанет в Мензелинске, а в качестве ответчика — в Казани. После визита в Актаныш, прокурор Татарстана подписал самый крупный иск в отношении экс-госслужащего, требуя обратить в доход РФ активы бывшего вице-премьера РТ, его близких и доверенных лиц, а также семейной агрофирмы «Чишма», которая фигурирует и в уголовном деле. Речь идет об имуществе на 651 млн рублей, начиная от тракторов и коровников, и заканчивая коттеджами и Porsche, — отмечают источники «Реального времени». В перечне — 29 единиц транспорта и «единственный» дом Энгеля Фаттахова.

Кого вызывает на суд прокурор Татарстана

Первые материалы для резонансного иска были получены еще до возбуждения уголовного дела против Энгеля Фаттахова. Как уверяют источники «Реального времени», его накопала два года назад по результатам проверки Актанышского района республиканская группа экспертов антикоррупционного управления казанского Кремля. Речь шла о безвозмездной передачи имущества от одной фирмы «Чишма» к другой — фаттаховской.

Примерно через год после того мониторинга Следком возбудил в отношении бывшего министра и главы первое уголовное дело — о взятке. Эпизод с «Чишмой» в обвинении появился позже.

Процедуру контроля за доходами и расходами видного чиновника де-факто проводили после его ареста и отставки — с подачи прокурора Татарстана. Косвенно этот факт подтверждает появление в числе адвокатов Фаттахова несколько месяцев назад казанского защитника Ленара Шакирова, который на тот момент представлял в суде интересы отставного мэра Бугульмы по аналогичному иску.

После появления претензий по части имущества к защите Фаттахова подключился адвокат мэра Бугульмы Ленар Шакиров (слева). Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Арестованному экс-министру тоже пришлось отвечать на вопросы о происхождении его имущества. С претензиями по части имущества, также как с обвинением в уголовном деле Энгель Навапович категорически не согласен, — уверяет один из источников «Реального времени». В его личной собственности находится всего один дом. А между тем именно бывшего ВИП-чиновника в надзорном ведомстве считают бенефициаром огромного массива имущества семьи и двух доверенных лиц — бизнесменов.

Всего в списке ответчиков — шесть человек и одно предприятие: это сам Энгель Фаттахов и еще трое близких ему людей с той же фамилией — супруга Сария, сын Ильнар с женой Лилией, хозяйкой ИП в сфере торговли одеждой и обувью. Также претензии предъявлены к актанышскому ООО «Агрофирма «Чишма» с уставным капиталом 199 млн рублей (бенефициар — Фаттахов-старший), к бывшему гендиректору этой организации Радику Хаертдинову и казанскому бизнесмену Ильнару Нигматуллину.

Последний, согласно открытым источникам, является владельцем и директором двух компаний в сфере использования вычислительной техники и информационных технологий, а также создания и использования баз данных и разработки программного обеспечения. Кроме того имеет доли в нескольких фирмах схожего профиля, одна из которых прописана во Владивостоке. Никаких связей с Актанышем, на первый взгляд, не просматривается. Однако Нигматуллин как минимум контактировал с Фаттаховым-младшим, который в 2018-м стал управляющим«Айджиэс цифровые технологии» и числится в этой должности до сих пор, по сведениям «СПАРК-Интерфакс».

Один из ответчиков ранее объявлялся в розыск, предположительно он скрывается в Лондоне. Реальное время / realnoevremya.ru

Как отмечает один из источников, Нигматуллина и Хаертдинова в надзорном ведомстве считают номинальными собственниками активов семьи бывшего вице-премьера республики. Не исключено, что эта позиция основана на признаниях самих бизнесменов, как это было в истории с «раскулачиванием» бывшего главы отдела СК по Приволжскому району Казани Марселя Мустафина, которого в судах изобличал бывший одноклассник, заявляя, как приятель просил его оформить на себя авто и участок и даже предлагал номинальное владение жильем в Турции.

Что касается претензий к Фаттаховым, то как минимум один ответчик в рамках проверки показаний под протокол не давал. Поскольку находится за пределами РФ и ранее объявлялся в розыск по старому уголовному делу. По некоторым данным силовиков, скрывается Ильнар Фаттахов в Лондоне. Впрочем, поскольку точное местонахождение неизвестно, то отправить исковое по домашнему адресу в Великобритании не представляется возможным. Поэтому в иске указан казанский адрес Фаттахова-младшего, который с супругой официально прописан в Советском районе. Поэтому иск поступил для рассмотрения в суд этого района, а не в Актаныш, хотя именно там находится большая часть спорных активов.

Фаттахов-старший в настоящее время находится в СИЗО Чистополя и ждет суда по обвинению в четырех взятках на общую сумму в 26 млн рублей и двум превышениям полномочий с установленным сотрудниками СК ущербом свыше 160 млн рублей. Вчера Верховный суд Татарстана, по ходатайству Альберта Суяргулова, согласился направить уголовное дело за пределы Актаныша — его рассмотрит Мензелинский горсуд.

В рассмотрении иска 64-летний Энгель Фаттахов, вероятно, сможет участвовать по видеосвязи из СИЗО. Сhelny-biz.ru

Что касается гражданского спора, то в нем 64-летний ответчик вероятно сможет участвовать по видеосвязи из СИЗО. Так было с Александром Игоновым, бывшим замглавы Приволжского управления Ростехнадзора — гражданский иск прокуратуры к нему в суде первой инстанции уже удовлетворили, а вот уголовное дело до приговора пока не дошло. В данный момент проигравший ответчик оспаривает решение.

Перечень из сотни объектов в Казани, Лаишево и Актаныше

Официально с размером заявленных претензий пока не знакомили даже ответчиков. По крайней мере, информация о параметрах иска: «Больше, чем к Миронову — экс-главе КирМоса», — была встречена с удивлением адвокатами Фаттахова.

Само заявление прокурора РТ в Советском райсуде Казани зарегистрировали в пятницу, 22 августа, еще в первой половине дня, а во второй — материалы дела поручили рассматривать судье Екатерине Шадриной.

Один из источников «Реального времени» отмечает — в исковых требованиях на 651 млн рублей указаны порядка сотни объектов недвижимости и транспорта, при этом ни роскошных вилл, ни яхт, ни запредельно дорогих иномарок и пентхаусов в нем нет. Есть земельные участки, квартиры и дома в Казани, Лаишевском и Актанышском районах, есть иномарки Porsche и Toyota Land Cruiser. Но большая часть из 29 транспортных средств предназначена для езды по полям. При этом основной массив оспариваемых активов находится на родине ВИП-ответчика — во владениях семейной «Агрофирмы «Чишма».

Претензии предъявлены и по аграрной технике «Агрофирмы «Чишма». Илья Репин / realnoevremya.ru

Значительная часть казанских и пригородных активов уже отчуждена. Так, по данным источника, предметом иска являются две столичные квартиры на Агрономической и Мусина, которые числились на двух доверенных лицах семьи, но находились в пользовании Фаттаховых, как и дома с участками в селе Усады Лаишевского района, а еще — парковка в Казани. Однако еще до возбуждения уголовного дела эти объекты были проданы, поэтому теперь прокуратура требует выплатить их стоимость в казну в денежном эквиваленте, полагая, что законные доходы подобные покупки не позволяли. Требования о взыскании в солидарном порядке предъявлены к предполагаемым номиналам и Фаттаховым.

Отчасти параметры иска раскрывают опубликованные судом данные о третьих лицах предстоящего гражданского спора — компаниях «ТТС Лизинг», «Каркаде» и «Росагролизинг». По данным «Реального времени», в материалах уголовного дела фигурировали несколько десятков единиц техники — грузовиков, тракторов, комбайнов, найденные в фаттаховской агрофирме. Часть из них была получена по договорам лизинга.

Кроме того, по эпизоду превышения полномочий с передачей имущества «Чишмы» проходят сельхозпостройки советских времен, а также более позднего периода. А в их числе — коровники 1975 года, пережившие реконструкцию уже в этом веке, помещение для откорма бычков и родильное отделение с профилакторием для животных, телятники, водонапорная башня, навесы, здание водокачки, летний лагерь для скота, свинарник, склады, сушилка, силосные ямы, здание АЗС и так далее.

Глава Следкома по РТ Валерий Липский вспоминал дело Фаттахова на последней коллегии. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По версии следствия, на момент незаконного вмешательства вице-премьера РТ, которое началось в 2014 году, данные активы принадлежали созданной в 2001 году сельхозкомпании «Чишма» под руководством Рената Сахабетдинова. Очевидно, что часть советских построек эта «Чишма» получила в наследство от почившего колхоза. И Фаттахов об этом знал. Как считают силовики, он сначала навязал Сахабетдинову своего человека в учредители, а в 2016—2017 годах, инициировав некие совещания в Минсельхозпроде Татарстана, а то и повыше уровнем, потребовал передачи активов «Чишмы» в пользу новой организации «Агрофирма «Чишма». Речь шла об агротехнике, зданиях и оборудовании (станки для производства, тепловые пушки, бойлеры, холодильники, нагреватели молока, поильники, насосы и проч.). В перечень попал и живой товар — стадо дойных коров в 295 голов, 217 телок, 238 бычков, а еще восемь рабочих лошадей.

Фактически передача активов на сумму 157,7 млн рублей состоялась в марте 2017-го и была безвозмездной. Сам же Энгель Фаттахов официально стал бенефициаром «Агрофирмы «Чишма» только в 2022-м, после ухода в отставку с поста главы района.

По данным источников «Реального времени», претензии прокуратуры затрагивают советское наследство «Чишмы», отошедшее семье отставного ВИП-чиновника, однако исковые требования по «Агрофирме «Чишма» шире. В списке на «раскулачивание» — 66 объектов недвижимости, включая землю.

Защита Фаттахова иск пока не комментирует, но отмечает — позиция прокуратуры по «Чишме» вступает в противоречие с версией СК.

Объект взятки заберут в доход государства?

Прокурорский иск был подписан вскоре после визита Альберта Суяргулова в Актаныш. 19 августа он провел там личный прием, выслушав жалобы 14 местных жителей: на бездействие следователей, действия Госжилфонда, проблемы с предоставлением земли, неисполнение обязательств по муниципальным контрактам. Также были несогласные со строительством новой базы отдыха в районе. Побывал ли прокурор в Чишме и у дома Фаттахова пресс-служба прокуратуры РТ не сообщала.

Тем не менее двухэтажный коттедж с бассейном Энгеля Наваповича в Актаныше на улице Лагерной попал в «черный» список Альберта Закиевича. Причем по документам — это единственное жилье обвиняемого. И именно с этого дома началось его уголовное преследование. Ведь работы в нем силовики считают предметом взятки. Изначально в обвинении фигурировали работы и услуги на 21,8 млн рублей, после экспертиз сумма сократилась до 14,6 млн. В нее включили работы по реконструкции дома Фаттахова, монтажу забора вокруг участка и оплату выбранного хозяином кухонного гарнитура с витриной за 1 млн рублей с лишним.

Часть вменяемых Фаттахову преступлений приходятся на период работы вице-премьером и министром образования, часть — на период возвращения в район главой. Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Предполагаемое преступление было совершено в период с 2018-го по 2021 год. В роли взяткодателя выступил представитель компаний «Стройком» и «ПСК Спецстрой» Алмаз Муртазин, который еще в 2017-м, после возвращения Фаттахова в руководство района, обращался к нему с просьбой помочь с заказами для строительных компаний, а с 2018-го глава района неоднократно писал рекомендательные письма в ГИСУ РТ по двум вышеназванным фирмам — претендентам на выполнение работ по строительству и капремонту. Самым крупным стал договор субподряда на 38 млн рублей по капремонту МЦ «Яшьлек» в Актаныше, заключенный с «ПСК Спецстрой». Заказчиком работ выступало ГИСУ.

Напомним, эту взятку Энгель Фаттахов также не признает, как и прочие обвинения. Всего в его деле шесть эпизодов — четыре по обвинению во взятке, два — по превышению полномочий.

Помимо истории с домиком и активами «Чишмы», бывшему государственному и муниципальному служащему инкриминируют получение незаконного вознаграждения в сумме 7,4 млн рублей за содействие компании «Мастерстрой», получившей подряд на ремонт здания техникума за 24 млн рублей. Также вменяют взятку на 3,8 млн рублей с оплатой счетов и работ для «Агрофирмы «Чишма» за помощь предприятию «Теплосервис» с заключением контрактов на обогрев соцучреждений района и безвозмездное использование муниципального имущества.

Последняя взятка в сумме 146 тысяч рублей, по версии силовиков, передавалась путем перечисления фиктивно устроенной по указанию Фаттахова в ПО «Коммунсервис-Актаныш» работницы — за покровительство этой компании в заключении договора аренды без торгов. Предметом договора были 11 газовых котлов, при этом, как считают в СК и прокуратуре, их использование арендатор в итоге не оплачивал, что повлекло ущерб муниципалитету в 4,3 млн рублей. Действия чиновника по ограничению конкуренции не в интересах местной власти силовики расценили еще и как превышение полномочий.

И возвращаясь к рекордному по масштабу гражданскому иску на 651 млн рублей. На сегодняшний день — это самый крупный спор, инициированный в порядке контроля за расходами и доходами чиновников в Татарстане. Прежним лидером в июле 2025-го стал бывший глава Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов и его родня, которых Верховный суд Татарстана разрешил «раскулачить» аж на 437 млн рублей, посчитав незаконными покупки 45 объектов недвижимости в Казани, включая коммерческие площади, а также обратив взыскание на активы от их сдачи в аренду. Заметим, квартиру, где проживает мать Миронова, суд не тронул, как и квартиру его тестя, где фактически живет семья самого экс-главы.

Альберт Суяргулов считает подобные иски самой действенной мерой борьбы с коррупцией. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Результаты искового дела сейчас оспариваются адвокатами ответчиков, главный из которых после обвинительного приговора смог вернуться домой. Прокуратура считает назначенное ему и фактически отбытое наказание чрезмерно мягким, а потому намерена добиться увеличения срока Миронову в Верховном суде Татарстана. Свою жалобу на приговор подала и сторона защиты, настаивая на оправдании экс-главы КирМоса.

Жара этим летом добавил и результат еще одного антикоррупционного процесса — в отношении Линара Закирова, который на фоне разбирательства покинул пост мэра Бугульмы и тут же получил новую работу в агрохолдинге. Требования к нему и его близким суд удовлетворил по объектам в Казани, Москве и Сочи — всего на 115 млн рублей. В силу это решение пока не вступило, однако Закирову и его бывшей подчиненной прилетел новый иск — по квартире и иномарке. Будет ли рассматривать этот спор бугульминский судья — покажет время.

В декабре 2024-го на пресс-конференции Альберт Суяргулов заявлял, что считает подобные иски самой действенной мерой по борьбе с коррупцией. И предупреждал: «Все, кто еще не попал в поле нашего зрения, должны четко понимать: если мы в кого-то вцепимся — мало не покажется. Раскручиваются дела постоянно, всплывают новые эпизоды. Поэтому будьте добры, пожалуйста, все меня услышать, кто до сих пор еще промышляет или задумывает заниматься коррупционными вопросами».