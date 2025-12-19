Минниханов — Силуанову: «Важно понять, что будет с нефтью, — немного крепкий рубль мешает»

Главе Минфина РФ пожаловались на чрезмерное укрепление курса рубля, который играет против доходов крупных экспортеров

Повышение налоговой нагрузки на бизнес в 2026 году не вызовет «расстройства» бюджетной системы Татарстана, заверили вчера главу Минфина РФ Антона Силуанова, прилетевшего в Казань на заключительную коллегию налоговых, финансовых и казначейских органов. Повышение ставки НДС даст дополнительно 50 млрд рублей, а ужесточение режима УСН — 7 млрд рублей, прогнозируют в УНФС по РТ. Впрочем, Татарстан и без этого снова показал рекордные сборы — с плюсом в 180 млрд рублей к прошлогоднему уровню. «Для нас важно понять, что будет с нефтью и продукцией химии. Немного крепкий рубль для экспортеров», — указал Рустам Минниханов.

Как бы хуже не вышло

Министр финансов России Антон Силуанов вчера поздно вечером прилетел в Казань. По традиции он провел предновогоднюю коллегию налоговых, финансовых и казначейских органов в Доме правительства на площади Свободы. Но на этот раз обстановка была отнюдь не праздничной. Как ни крути, но налоговая реформа может принести непредсказуемые результаты для казны. Буквально год назад была повышена ставка налога на прибыль — с 20 до 25%, а теперь с 1 января подняли ставку НДС с 20 до 22% и ужесточили условия режима УСН для малого и среднего бизнеса.

Глава Минфина РФ не скрывал, что ему важно, чтобы запланированные налоговые изменения не принесли обратного эффекта. По его словам, при повышении ставки налога на прибыль «некоторые опасались, что это может привести к уменьшению налогооблагаемой базы для региональных бюджетов», но этого не случилось. Один из авторов налоговой реформы пояснил, что «непростые и сложные изменения» были результатом долгих обсуждений и были направлены на снижение инфляции.

Он обосновал необходимость увеличения налоговой нагрузки тем, что экономика должна развиваться за счет доступных кредитов. «Мы ожидали, что это приведет к удешевлению кредитов и сокращению издержек, что, в свою очередь, увеличит прибыль. Именно исходя из этой логики были приняты столь непростые решения для обеспечения стабильности бюджетной системы», — пояснил он.

Блеск и убытки татарстанской экономики

Впрочем, Татарстан как раз тот регион, который поддерживает эту стабильность. Глава республики сообщил об ожидаемых итогах года. ВРП составит 5,624 трлн рублей с ростом 102,4%, а объем отгруженной продукции — до 6 триллионов рублей (рост 109%). Сельское хозяйство показало рост на 107%, составив 401 миллиард рублей. Строительство также выросло, достигнув 1 триллиона рублей. «Эти успехи — результат поддержки федерального центра, президента и правительства РФ», — заключил он.

В совокупности это приведет к очередным рекордным налоговым отчислениям. Как сообщил глава УФНС по РТ Марат Сафиуллин, в казну страны собрано 1,7 трлн рублей. Это на 128 млрд рублей больше, чем в прошлом году. Из них на 25 млрд больше поступило в казну РТ. Причем рост отчислений достигнут исключительно за счет не нефтегазовых доходов. «Этот прирост полностью компенсирует снижение доходов от нефтегазового сектора, что свидетельствует об устойчивости бюджета, несмотря на падение цен на углеводороды», — подчеркнул Марат Сафиуллин.

Слабым местом остается налог на прибыль. По его словам, поступления упали на 24,2 млрд рублей — до 145,8 млрд рублей. Это обусловлено падением сборов в «нефтянке». Здесь потери составили 14,7 млрд рублей. Еще 10 млрд недобрали в химической отрасли, финансовой и страховой деятельности.

В полтора раза выросли убытки. «Тревожной тенденцией текущего года стал существенный рост убытков предприятий. За 9 месяцев их сумма составила 91 миллиард рублей», — указал Марат Сафиуллин.

Борьба с теневой экономикой

Новый тренд в работе налоговых органов — усиление борьбы с теневой экономикой. Главный трофей — разгром 5 площадок, которые занимались незаконными схемами по вычету НДС и обналичиванием. УФНС по РТ совместно с ФСБ и МВД республики выявило еще три подобных структуры. В результате те, кто согласился и добровольно представили уточненные налоговые декларации по НДС, доплатили более 430 миллионов рублей. Те, кто не согласился, получили доначисления на 4,8 млрд рублей. «Более 4 миллиардов уже поступили в бюджет», — победно доложил Сафиуллин.

По окончании доклада глава Минфина спросил, как оцениваются предстоящие налоговые изменения? Марат Сафиуллин сообщил, что повышение ставки НДС приведет к увеличению поступлений в бюджет республики более чем на 50 млрд рублей, а по УСН — 7 млрд рублей. «Но нужно учесть, у многих наших предприятий может быть снижение прибыли. Особенно у тех, кто работает по государственному заказу с долгосрочными контрактами, где ставка НДС уже заложена в размере 20%», — ответил он.

— Мы осознаем, что изменение налоговых ставок может спровоцировать переход части бизнеса в «серый» сектор. Однако мы располагаем современными высокотехнологичными программными продуктами и информационными ресурсами, такими как автоматизированная система НДС-2, аналитический и контрольный блоки. Мы отслеживаем практически всю информацию о движении средств. Совместная работа с правоохранительными органами и активное взаимодействие с площадками по НДС в этом году позволили нам создать надежный барьер для ухода бизнеса в теневой сектор, — резюмировал он.

«Для нас важно понять, что будет с нефтью и продукцией химии»

— Для нас важно понять, что будет с нефтью и продукцией химии, — включился в разговор Рустам Минниханов. — Налоговые изменения не так страшны, как (падение цен на нефть). — Ну и надо посмотреть рубль — немного крепкий для экспортеров.

— Когда у ЦБ будет больше возможностей по смягчению денежно-кредитной политики, тогда придем к тому, чтобы курс нашел оптимальное значение, — не стал ничего обещать Антон Силуанов.

— Думаю, что стране нужны деньги, а их делают экспортеры, тогда ни инвестиционных денег не будет, ни у экспортеров денег не будет. Антон Германович, просим эту тему донести до тех людей, которые видят картину по-своему,— вновь попросил Минниханов.

Антона Силуанова интересовало, какие федеральные меры поддержки работают в республике наиболее эффективно. «Производство — основа технологического суверенитета. Как вы оцениваете федеральные меры поддержки предприятий, вносящих значительный вклад в экономику региона и страны?» — обратился он к министру финансов Татарстана Марату Файзхраманову.

Глава Минфина РТ, назначенный год назад, не сразу попал «в десятку». Но был близок к правильному ответу. Он отметил постановление правительства РФ №1119, которое полностью компенсирует регионам затраты на строительство инфраструктуры. Позднее стало известно, что Татарстан получил по этому механизму почти 45 млрд рублей (вероятно, с момента его запуска в 2023 году, — прим. авт.). Эта внушительная сумма вызвала одобрение министра финансов РФ. «Ого!» — восхитился он.

К разговору присоединился Рустам Минниханов. По его словам, наибольшую помощь предприятиям оказывает Фонд развития промышленности — тот предоставляет льготные кредиты на инвестиционные проекты под 2-3% годовых. «Нам удалось привлечь почти 120 миллиардов рублей», — сообщил он. Льготные кредиты предоставлялись также по федеральной программе «Повышение производительности труда», на закупку роботов. В основном «минпромторговские» программы, уточнил Минниханов. Наряду с этим он отметил помощь «Российского экспортного центра», который предоставляет субсидии экспортерам на доставку продукции на внешние рынки. «Это существенно облегчает логистику», — уверял Минниханов.

В заключение была поднята тема внедрения цифрового рубля в бюджетную систему. В настоящее время его тестируют Ак Барс Банк и Нацбанк. «С 2026 года прием платежей в бюджет будет идти в цифровом рубле для тех, кто будет готов. А с 1 января 2027-го станет возможным во всех муниципалитетах», — сообщили представители российского Минфина.