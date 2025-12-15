Новости происшествий

В Алькеевском районе Татарстана водитель Lada Granta столкнулся с встречным грузовиком

10:05, 15.12.2025

Водитель легкового автомобиля скончался на месте

Фото: взято из телеграм-канала Госавтоинспекции Татарстана

В Алькеевском районе Татарстана произошло ДТП со смертельным исходом.

По информации Госавтоинспекции МВД по Татарстану, 24‑летний водитель автомобиля Lada Granta, выполняя обгон, столкнулся со встречным грузовым автомобилем Scania.

взято из телеграм-канала Госавтоинспекции Татарстана

В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте.

Рената Валеева

