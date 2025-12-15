В Алькеевском районе Татарстана водитель Lada Granta столкнулся с встречным грузовиком
Водитель легкового автомобиля скончался на месте
В Алькеевском районе Татарстана произошло ДТП со смертельным исходом.
По информации Госавтоинспекции МВД по Татарстану, 24‑летний водитель автомобиля Lada Granta, выполняя обгон, столкнулся со встречным грузовым автомобилем Scania.
В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».