«В интересах Российской Федерации»: как подполковника СК лишили бани и «Лексуса»

Решение по иску прокуратуры Татарстана к ВИП-силовику казанская судья вынесла за неделю до ухода в отставку

Фото: Ирина Плотникова

Накануне казанский суд частично удовлетворил антикоррупционный иск к действующему офицеру Следкома Марселю Мустафину. Если решение вступит в силу, то подполковник рискует потерять куда больше подлежащих изъятию активов на 30,7 млн рублей. Ведь в ходе двух судебных процессов представители экс-главы отдела СК по Приволжскому району настаивали — часть «найденного» прокуратурой имущества ему не принадлежит. Об этом свидетельствовал и сам Мустафин, но два районных суда ему не поверили. И вряд ли можно считать совпадением факт, что после первого решения этот выходец из Казани лишился поста и. о. руководителя районного отдела СК по Нижнему Новгороду.

Суд исключил мать офицера из числа ответчиков

Разбирательство по иску прокурора республики к бывшему ВИП-сотруднику Следкома по Татарстану стартовало осенью 2023-го. С тех пор подписавший то заявление Илдус Нафиков успел возглавить прокуратуру Марий Эл, бывший однокашник Мустафина и соответчик по данному делу Алмаз Залалтдинов не без помощи надзорного ведомства одержал победу в параллельном судебном споре, но получил условный срок по уголовному делу.

Советский суд Казани с решением не спешил — дело приостанавливали в связи с назначением экспертизы, откладывали до рассмотрения того самого параллельного спора, и несколько раз заседания переносили с расчетом, что свое слово по этой истории скажет и Верховный суд Татарстана. Однако с момента поступления апелляционных жалоб прошло четыре месяца и три заседания, а постановление Приволжского суда Казани, которое могло бы иметь преюдициальное значение при оценке антикоррупционного иска, так и числится не вступившим в силу.

Напомним, речь идет об участке и построенных на нем коттедже с баней в казанском поселке «Алтан», которые в прокуратуре считают недвижимостью семьи бывшего главы отдела СК по Приволжскому району Казани Марселя Мустафина. Тогда как его друг и бизнесмен Эдуард Спиридонов просил Приволжский райсуд Казани признать право собственности на данные активы за ним и аннулировать регистрацию участка на Алмаза Залалтдинова. Примечательно, что сам Залалтдинов подтверждал — эта земля на него оформлена фиктивно, но реальным владельцем участка и построек называл Мустафина.

Приволжский суд Казани словам Залалтдинова и иным доказательствам поверил больше, чем действующему сотруднику СК и его другу-бизнесмену. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

«Реальное время» рассказывало, по каким мотивам Приволжский суд в сентябре 2024-го отклонил претензии Спиридонова и доводы Мустафина, аннулировал как недействительные все договоры, допсоглашения и расписки о получении 22 млн рублей, поскольку установил: данные документы Залалтдинов заполнял задним числом и под домашним арестом, веря, что друг детства, он же сотрудник СК, поможет ему в истории с уголовным делом.

Провести прения и удалиться в совещательную комнату для вынесения решения судья Иванова могла еще 5 марта — эта дата определялась с учетом очередного на тот момент заседания апелляционной инстанции. Однако 5 марта на суд не явились оба представителя ответчиков Мустафиных, прислав ходатайства об отложении процесса

11 марта Верховный суд РТ вновь отложил заседания по жалобам представителей Спиридонова и Залалтдинова, с учетом внезапно поданных ими дополнений к этим жалобам. Следующее заседание должно состояться 14 апреля.

Не дождавшись решения апелляционной инстанции по параллельному спору, Советский райсуд удовлетворил иск прокурора, исключив лишь один пункт. Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Однако дольше ждать позицию апелляционной инстанции Советский райсуд Казани не мог — рассматривающая прокурорский иск судья Ирина Иванова несколько месяцев назад приняла решение об уходе в отставку, и 29 января 2025 года ее заявление удовлетворила Квалификационная коллегия судей РТ, определив срок окончания судейских полномочий — 17 марта 2025 года. За рамками этой даты вынести какое-либо решение судья бы уже не смогла. Данной информацией располагали и представители несогласных с прокурорским иском, однако, к их чести, на умышленное затягивание процесса, ввиду внезапно возникших уважительных причин, не пошли.

Итоговое заседания вчера растянулось на пару часов. Выйдя из совещательной комнаты, судья постановила: «Иск прокурора республики в интересах Российской Федерации к Марселю и Эльзе Мустафиным, а также Алмазу Залалтдинову удовлетворить частично» — по шести пунктам из семи заявленных:

Прекратил право собственности Залалтдинова на тот самый участок 0,13 га в казанском поселке «Алтан», указав, что этот объект должен быть обращен в доход государства.

Изъятию в пользу РФ также подлежат две незавершенные и незарегистрированные постройки — коттедж и баня на том участке.

Такое же решение — по нежилому помещению 138,4 км. м в доме на улице Фучика и автомобилю Lexus 2018 года выпуска с аннулированием права собственности супруги подполковника СК.

Кроме того, суд постановил взыскать с супругов Мустафиных в солидарном порядке 2,7 млн рублей как сумму дохода от продажи в 2020-м двухкомнатной квартиры в курортной зоне Республики Турция, ранее оформленной на Эльзу Мустафину.

«В остальной части иска — отказать», — сообщила судья Иванова. При этом в резолютивной части решения озвучила еще два момента — взыскать госпошлину в 2 тысячи рублей с каждого из трех ответчиков, а 202 тысячи только с Мустафиных — за проведение судебной экспертизы. Обжаловать результат процесса стороны могут в месячный срок с момента вручения постановления.

Новоселье в спорном доме так никто и не справил. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Заметим, общий размер удовлетворенных требований составил почти 31 млн рублей. И две трети этой суммы касаются активов в поселке «Алтан». Исключенный судом пункт претензий прокуратуры касался взыскания еще 3,3 млн рублей за ранее оформленное на мать следователя, но уже проданное нежилое помещение в Казани. И, вероятно, лишь в этой части суд посчитал необоснованным тезис надзорного ведомства о реальном собственнике данного имущества и превышении расходов над официальными доходами в период 2015—2023 годов.

Владелец «секретного» счета до суда не дошел

Решение, безусловно, будет оспариваться как ответчиками Мустафиными, так и Спиридоновым. Ни в одном заседании Советского суда лично они не участвовали. Их интересы отстаивали представители.

— Что касается оценки доказательств судом, то пока не получим решение, комментировать его невозможно. Но относительно самого процесса хочу отметить — сторона защиты так и не получила доступа к материалам уголовного дела Залалтдиновых (в рамках которого и обвиняемых, и свидетелей также допрашивали об активах Мустафина и обстоятельствах стройки в «Алтане», — прим. ред.), — сообщил адвокат подполковника Эдуард Гайнуллин. — Прокуратура представляла материалы из этого дела выборочно, а нам такая возможность предоставлена не была, хотя суд и удовлетворил наше ходатайство об истребовании материалов уголовного дела из Приволжского суда в полном объеме.

Адвокат Эдуард Гайнуллин указывал на недопустимость доказательств по этому делу, полученных от ФСБ. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В прениях Гайнуллин от лица Мустафиных сообщал: «Исковые требования не признаем. Просим отказать». Адвокат подчеркивал — представленные результаты психофизиологических исследований «не могут быть использованы в качестве доказательств», материалы проверок ФСБ «не отвечают требованиям допустимости доказательств», а решение Приволжского суда пока не вступило в силу.

Тут стоит отметить, что именно в этом решении отмечалось — «детектор лжи» сотрудник СК не прошел.

Юрист Ксения Данилова в интересах Марселя Мустафина также просила отклонить иск. Ее коллега Диляра Бурмистрова, представитель Эдуарда Спиридонова, отмечала: «Показания матери Залалтдинова не прошли проверку полиграфом. А показания прораба [стройки в «Алтане»] и дизайнера Баязитовой говорят — Мустафин лишь представлял интересы Спиридоновой».

На финальное заседание суда сторона ответчиков представила нотариально заверенные показания Ирека Гатиатуллина, обосновав такой формат представления доказательств, что в суд важный свидетель прийти не смог. На одном из прошлых заседаний прокурор Лилия Фаттахова утверждала, помимо указанных в иске приобретений, Марсель Мустафин понес расходы почти на 6 млн рублей, по карте, открытой на имя Гатиатуллина. Об этом факте надзорное ведомство проинформировали коллеги из ФСБ, которые выявили — аккаунт на площадке Ozon, с которого осуществлялись платежи по карте Гатиатуллина, привязан... к телефону подполковника СК.

Юристы Ксения Данилова и Диляра Бурмистрова просили суд отклонить иск прокуратуры. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

При исследовании судом материалов дела огласили протокол допроса того самого владельца счета, датированный августом 2023-го. Тогда Гатиатуллин пояснял следователям — оплачивал закупку строительных материалов в счет своего долга перед Спиридоновым, правда, сообщал — на какой объект поступали закупленные материалы, сказать не может.

При свежем опросе у нотариуса Гатиатуллин был куда разговорчивее. Пояснял: Спиридонова знает с 2021 года, познакомил их Алмаз Залалтдинов (последний ранее не раз уверял — впервые встретился со Спиридоновым лишь в 2023-м, в суде, — прим. ред.), представил как инвестора, человека с деньгами. Также подтверждал информацию о займе Спиридонова, который он погашал в течение двух лет, в том числе путем приобретения товаров на Ozon по просьбе инвестора.

Также Гатиатуллин пояснял — бывало, что их общий знакомый Мустафин, также по просьбе Спиридонова, делал заказ на нужные материалы и оборудования через свой личный кабинет на маркетплейсе, а оплату производил уже сам Гатиатуллин, в счет оплаты долга.

Решение Советского райсуда Казани по иску о «раскулачивании» может быть обжаловано в месячный срок. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как отмечают источники «Реального времени», выбранный формат дистанционной дачи показаний позволяет свидетелю избежать ответственности в случае предоставления недостоверных данных. Но в то же время снижает ценность показаний свидетеля по сравнению с другими доказательствами.

К слову, вопросы могут возникнуть и к Мустафину со Спиридоновым — в случае, если судебные решения устоят в вышестоящих инстанциях Фемиды.

Что касается показаний дизайнера Баязитовой, то на суде огласили протокол ее допроса в рамках уголовного дела: была общая группа в мессенджере, где обсуждалось строительство дома [в «Алтане»], в группе состояли она, Марсель, его жена и помощники. За какие-то работы оплата шла со счета Ирека Г., которого Баязитова не знает, договаривалась об оплате с Марселем.

Со слов дизайнера, от имени заказчика с ней общались несколько человек, и кто именно был собственником дома, ей непонятно. Говорит — был звонок от мужчины, который сказал: живет за рубежом, но хочет воспользоваться ее услугами, сказал, с ней свяжутся. Потом звонил уже другой человек — Марсель [Мустафин], просил приехать на объект и произвести замеры. На кого составлялся договор — не помнит, но уверяет — точно не на Мустафина. В основном общалась с прорабом Ренатом. Несколько раз в офис приезжала девушка по имени Эльза (речь о жене Мустафина, — прим. ред.), согласовывала цвета и дизайн. А вот окраску стен Эдуард (фамилий Баязитова не называла) просил согласовать с ним.

Фиктивное владение чужим чревато реальными проблемами, призналась суду Эльмира Залалтдинова. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Показания прораба Зайдуллина полностью подтверждали версию Мустафина и Спиридонова. Тогда как соответчик по иску Алмаз Залалтдинов настаивал: по просьбе друга детства оформлял его имущество на себя, чтобы у того не возникало проблем по службе. Слова мужа в процессе подтверждала и Эльмира Залалтдинова, уверяя — просьбы такого друга, как Мустафин, оборачивались проблемами для их семьи.

«Я против того, чтобы чужое имущество висело на нас!»

«Алмаз познакомил меня с Мустафиным в 2014-м, представил как одноклассника и лучшего друга детства. Он был у нас единственным свидетелем на никахе, фотографии делал. Потом пригласил в гости и познакомил меня с супругой, с того времени начали общаться», — свидетельствовала супруга Залалтдинова на одном из прошлых заседаний Советского райсуда Казани. О том, что этот друг «работает в органах», узнала не сразу.

— Потом супруг говорит: «Он покупает машину Toyota Camry за 1 млн, и надо оформить ее на меня»... Через какое-то время Марсель решает взять Lexus и говорит — тоже надо оформить на Алмаза. Я об этом знаю, потому что работала бухгалтером, а там нужно было сдавать декларацию, и делала это я, — рассказала Эльмира Залалтдинова. — Взяла договоры и обнаружила — Toyota по программе трейд-ин Мустафин сдал дороже, чем купил. А подоходный налог насчитали нам больше 25 тысяч. Я мужу тогда сказала — мы заплатим, но он пусть вернет... Не вернул. Это был первый момент, когда я подумала: какой же это друг?

По словам Эльмиры Залалтдиновой, ее мужу пришлось объясняться за чужое ДТП на «Лексусе». Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Проблем добавила и авария. По словам свидетельницы, уже на «Лексусе» супруга Мустафина задела чью-то машину, и по камерам было видно, что за рулем — женщина. Но в документах собственником числился Залалтдинов. «Мустафин опять звонит и говорит: «Скажи, что за рулем был ты и никого не задевал». Муж поехал в ГАИ, потратил на это целый день и тоже высказывал: «Почему я должен обманывать?»

Дальше, вспоминала Залалтдинова, супруг оформил на себя участок в поселке «Алтан», который приглянулся Мустафину. Говорит — он давно искал там землю, чтобы поселиться поближе к матери. По словам жены ответчика, 3 млн на покупку дал Мустафин, а она лишь возмущалась: «Зачем ты оформляешь таким образом землю, я ведь сама многодетная и не смогу теперь воспользоваться этим статусом, чтобы приобрести жилье...».

Застраивать участок семья следователя начала лишь в 2022-м, — продолжила свой рассказ женщина: «На майские мы с Эльзой встречались и она рассказала — такого дагестанского камня ни в одном доме поселка нет, ее супруг лично ездил в Дагестан и выбирал камень, а еще договаривался, чтобы привезти рабочих оттуда — в Казань класть этот камень умельцев не было. Они создали группу в мессенджере — мой муж, Марсель и Ирек Гатиатуллин, и там обменивались голосовыми сообщениями, где и как будут этих рабочих размещать».

Стоимость активов в «Алтане» составляет две трети прокурорского иска к сотруднику СК. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

По словам свидетельницы, Гатиатуллин в компании школьных друзей оказался отчасти благодаря своей жене Регине, с которой они познакомились, привозя на теннисный корт сыновей. Потом к общению жен подключилась и Эльза Мустафина.

«От Регины и Эльзы я знаю, что Ирек Мустафину давал карты своей компании, а Мустафин ими оплачивал сантехнику и еще что-то, возмещая расходы Гатиатуллина уже наличными, за вычетом небольшой комиссии. Жены меня спрашивали, как бухгалтера, можно ли так делать. А я тогда сказала Регине — фирма твоего мужа связана со строительством для сельского хозяйства, кирпич, цемент — он спишет, а как быть с унитазами для дома? В любом случае придется платить налоги», — продолжила рассказ Эльмира Залалтдинова. — А сейчас Мустафин с Иреком объединились против Алмаза...»

В суде женщина заявила — турецкий актив тоже мог оказаться в собственности ее мужа, Мустафин уговаривал его оформить ту квартиру на себя: «Я тогда Алмазу сказала — ты сейчас поедешь, он тебе дорогу не оплатит, будет, как с машиной. И там другая страна, другие законы — я против, чтобы чужое имущество висело на нас! Муж отказался. Мустафин обиделся, и насколько мне известно оформил имущество на своего двоюродного брата».

Залалтдинова свидетельствовала — недвижимость семьи Мустафина в Турции тоже предлагали оформить на ее мужа. скришот с сайта застройщика

По словам Залалтдиновой, речь идет не о той квартире в Алании, что в 2020-м году была продана, а о другой — более широкой и комфортной в том же ЖК, которая в иске прокуратуры не значится.

Также супруга соответчика свидетельствовала: «До того, как Спиридонов заявился на дом, мы его не знали. Потом поняли — это хороший друг Мустафина». Отмечала — представленные этим другом документы о приобретении участка и расписки о якобы переданных Алмазу деньгах не соответствуют действительности, что частично подтвердила экспертиза. Если б сделка была подлинной, то от нее, как от супруги, просили бы нотариальное согласие на отчуждение имущества. Чего не было. Зато были голосовые сообщения от Эльзы Мустафиной: «Если придешь на день рождения, про дом не рассказывай».

С домом, по словам свидетельницы, было немало проблем. Сначала мужу, выступавшему в роли собственника, пришлось заниматься вопросами подключения к электричеству и другим сетям, а потом он начал получать счета от энергетиков. И поскольку настоящий владелец пунктуальностью не отличался, стали копиться долги, а в какой-то момент пришлось расторгнуть договор с энергетиками.

Весьма эмоционально супруга Залалтдинова рассказала, как тот в 2023 году, под домашним арестом, втайне от нее, поддался на уговоры и подписал все нужные документы об отчуждении своих-чужих объектов и транспорта — расписался якобы брал у Спиридонова 22 млн рублей.

Приговор Звалалтдиновым по делу об афере на 18 млн рублей уже вступил в силу. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

— Как я поняла, ему Мустафин пообещал — ты все это напиши, а я помогу — меру пресечения тебе поменяют, на работу выйдешь. Мать Алмаза в Приволжский суд приходила и рассказывала, как он Аллахом клялся — помогу... А мне она раньше ничего не рассказывала — они боялись, что я дальше кому-нибудь расскажу. А я так и сделала — попросила сестренку обратиться в ФСБ, и потом все рассказала оперативнику, — поделилась с судом супруга соответчика.

— Я правильно понимаю, что, не дождавшись противоправных действий от Мустафина, ваша семья обиделась на него, Залалтдинов начал менять показания и решил — пусть лучше достанется государству, чем Мустафину? У Вас к нему личная неприязнь? — поинтересовалась Диляра Бурмистрова, представитель Спиридонова.

— Нет личной неприязни. Он денег должен, счета приходят — не оплачивает.

Мягкий приговор по делу на 18 млн

Часть вопросов Залалтдиновой задавали в связи с уголовным делам. Причем, на момент допроса она числилась обвиняемой. А в данный момент является осужденной, как и супруг.

13 января Приволжский райсуд Казани признал Алмаза и Эльмиру Залатдиновых виновными в афере под видом коррупционного решения вопроса с ФНС.

По версии силовиков, в 2022 году главбух компании «Тимер лэнд плюс» согласилась дать взятку в 17 млн рублей — в обмен на обещание этой семейной пары передать средства правоохранителям и налоговикам для корректировки результатов выездной налоговой проверки. С максимальным доначислением к уплате в бюджет 3-4 млн рублей. В результате с апреля по октябрь 2022 года главбух передала и перевела 18 млн рублей. Деньги были похищены, а в декабре 2022-го ФНС доначислила к уплате в бюджет фирме-«взяткодателю» аж 87 млн рублей. При этом в марте 2023-го, незадолго до возбуждения дела, Залалтдинова вернула главбуху 11 млн рублей.

Процесс по этому делу проходит в Приволжском суде Казани. Вину подсудимые признали, все меры к погашению ущерба приняли и в прениях просили прекратить дело за деятельным раскаянием либо с назначением судебного штрафа. Указывали на заключавшееся в ходе следствия досудебное соглашение и сотрудничество с силовиками.

На фоне проверки подполковник СК перевелся из Татарстана в Нижегородскую область. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Для покаявшейся пары прокуратура запрашивала по 4 года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком и конфискацией ранее изъятых в счет погашения ущерба 1,8 млн рублей. Суд приговорил Залалдиновых к указанным срокам, обойдясь без конфискации. Приговор уже вступил в силу.

В ходе гражданского процесса засветили информацию, что 1 млн из той суммы непереданной «взятки» побывал в руках следователя, и через какое-то время был возвращен. «Это был займ», — поясняла Эльмира Залалтдинова. В ходе служебной и процессуальной проверки оснований для привлечения коллеги к уголовной ответственности в Следкоме по Татарстану не нашли. Зато объявили выговор, выявив то факт, что в декларации сотрудника не отражались сведения об обязательствах по выкупу «Лексуса» в рассрочку, что сам проверяемый называл «технической ошибкой».

Заметим, уже на фоне проверки соответствия доходов и расходов руководитель районного отдела Следкома вдруг получил назначение с понижением в Зеленодольск, откуда почти моментально перевелся в Нижегородскую область. Еще в конце 2024-го на сайте областного управления СК Марсель Мустафин числился и.о. руководителя одного из райотделов отдела по Нижнему Новгороду. В данный момент с приставкой и.о. отдел возглавляет другой человек, а выходец из Казани занимает должность заместителя руководителя того же подразделения.