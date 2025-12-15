В убийстве режиссера Роба Райнера и его жены подозревают их сына

Ник Райнер в прошлом открыто говорил о своей наркотической зависимости и периодах бездомности

К убийству голливудского режиссера Роба Райнера и его жены Мишель может быть причастен 32‑летний сын пары Ник. Об этом сообщает издание People.

Напомним, в Брентвуде (Лос‑Анджелес) сегодня обнаружили тела голливудского режиссера и его жены. По предварительной информации полиции, супруги были зарезаны в собственном доме.

14 декабря тела родителей обнаружила их дочь Роми, проживающая по соседству — буквально через дорогу.

Известно, что Ник Райнер в прошлом открыто говорил о своей наркотической зависимости и периодах бездомности. У Роба и Мишель Райнер было трое детей: Джейк, Ник и Роми. Кроме того, Роб Райнер был приемным отцом актрисы Трейси Райнер — дочери его первой супруги, актрисы и режиссера Пенни Маршалл, скончавшейся в 2018 году.

На месте происшествия после сообщений о трагедии были замечены друзья и коллеги Роба Райнера — Билли Кристал и Ларри Дэвид. По информации источников телеканала ABC Los Angeles, при нападении, предположительно, использовался нож.

В режиссерской фильмографии Райнера 30 проектов. Также он исполнил десятки актерских ролей. Среди наиболее известных картин, снятых Райнером, — «Когда Гарри встретил Салли», «Принцесса‑невеста», «Несколько хороших парней», «Привет, Джули!» и «История о нас». Режиссер неоднократно номинировался на престижные кинопремии, а его работы вошли в золотой фонд американского кино.

Рената Валеева