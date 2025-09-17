Активы на 13 млн — в доход государства: суд Казани удовлетворил иск Суяргулова к экс-чиновнику Минзема

Уволенный по утрате доверия ответчик претензии к законности своих приобретений не признал

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня Ново-Савиновский суд Казани вынес решение по гражданскому иску о «раскулачивании» экс-начальника отдела Минземимущества Татарстана Ильшата Аминова, его матери и семейной фирмы. Требования прокурора РТ Альберта Суяргулова на 13,2 млн рублей удовлетворены в полном объеме, уточнили «Реальному времени» в прокуратуре РТ.

Напомним, в своем иске Альберт Суяргулов просил суд обратить взыскание на 100% доли в ООО «Аркад», а также взыскать полученный от бизнес-деятельности бывшего госчиновника доход в размере почти 6,5 млн рублей:



стопроцентная доля в уставном капитале казанского ООО «Аркад» , владелицей, хозяйкой и единственным сотрудником там числится мать Аминова со дня регистрации в июне 2021-го. Согласно открытым источникам, уставный капитал организации — 10 тыс. рублей, выручка от продаж в 2024-м составила 4,2 млн рублей, чистая прибыль — 542 тыс. рублей

Два нежилых помещения в казанском офисном центре на Декабристов, 81 площадью 45 и 67 кв. м соответственно общей стоимостью 6 млн 730 тыс. рублей (на дату продажи из собственности РТ в конце 2023 года). Как отмечают источники «Реального времени», в данный момент объекты находятся в залоге у Минземимущества республики, поскольку «Аркаду» предоставили рассрочку по их выкупу до 2028 года.

6 млн 450 тыс. рублей непосредственно деньгами. 2 млн рублей — это цена продажи «Аркадом» в октябре 2024-го здания станции техосмотра и участка под ней в Мензелинске, на улице Изыскателей. Этот актив, по версии силовиков, перешел из республиканской собственности в руки Аминовых лишь благодаря преступным действиям. Еще в 4,45 млн рублей проверяющие оценили доход от пересдачи в субаренду республиканских площадей, которые «Аркад» смог арендовать у Минземимущества РТ как единственный участник несостоявшихся торгов в 2021—2024 годах.

Еще в марте по представлению прокурора республики обвиняемый был уволен руководством министерства с формулировкой «по утрате доверия», а в марте — предстал перед судом по уголовному делу, его обвиняют в незаконном предпринимательстве и злоупотреблении полномочиями.

