Водителей, следующих по М‑12 в сторону Екатеринбурга, просят остановиться на МФЗ из-за ДТП

Дорожники попросили водителей не останавливаться в районе Ачита

Фото: Динар Фатыхов

На 191‑м километре автодороги Р‑242 произошло ДТП, в результате которого полностью перекрыто движение в направлении Екатеринбурга. Об этом сообщила госкомпания «Автодор» в своем Telegram‑канале.

Автомобилистам, движущимся по М‑12 «Восток» в сторону Екатеринбурга, следует остановиться на многофункциональной зоне дорожного сервиса (МФЗ), расположенной на 1340‑м километре трассы. Это позволит избежать затруднений и дождаться оперативной информации о возобновлении движения.

«Автодор» особо обратил внимание на то, что водителям не следует останавливаться в районе Ачита.

Рената Валеева