«Чужая» квартира и Mazda: за что экс-мэру Бугульмы прилетел новый иск о «раскулачивании»

Прокурор Татарстана требует обратить в доход государство активы на 7 млн, оформленные на бывшую подчиненную Линара Закирова

Как стало известно «Реальному времени», в ближайшее время в Татарстане может стартовать процесс по новому делу «Альберт Суяргулов против Линара Закирова в интересах РФ». В Бугульминский горсуд поступил иск об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества в рамках контроля за соответствием доходов и расходов чиновников. В ответчиках — бывший мэр Бугульмы и некая дама, которая в родстве с Закировыми не состоит.

Новый иск за подписью прокурора Татарстана предъявлен 13 августа Линару Закирову и Евгении Старостиной. Последнюю, по данным источников «Реального времени», в надзорном ведомстве считают лишь номинальной хозяйкой оспариваемого имущества, полагая, что собственных средств на его покупку в 2022—2023 годах у дамы не имелось, а доходы главного ответчика с учетом приобретений и расходов его собственной семьи не позволяли подобных «подарков».

В иске всего два пункта — квартира в Бугульме и новый автомобиль Mazda, — оцененных в 7 млн рублей, уточняет один из источников «Реального времени».

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Напомним, 4 июля 2025 года Высокогорский райсуд Татарстана частично удовлетворил другой иск Альберта Суяргулова к Линару Закирову. Первоначальный перечень прокуратуры «на «раскулачивание» включал 11 объектов недвижимости и транспорта в Москве, Казани, Бугульме и Сочи — всего на 121 млн рублей, но по итогам рассмотрения дела три позиции суд исключил, дав добро на обращение в доход РФ активов на 115 млн рублей. Решение это в силу не вступило. Ровно через месяц в райсуд поступила жалоба адвокатов бывшего мэра (в отставку он подал в ходе рассмотрения данного спора).

Заметим, в Высокогорском райсуде фамилия новой соответчицы Закирова — Старостиной — ни сторонами, ни свидетелями по делу не вспоминалась. Хотя, по данным источников «Реального времени», первичная информация по этой даме у борцов с коррупцией имелась еще до подачи в суд первого иска. Родственницей бывшего мэра и членов его семьи она не является. Говорят, ранее работала в аппарате администрации Бугульмы. Нельзя исключать, что громкий процесс попытаются закрыть. К примеру, ради сохранения тайны частной жизни.

В последних опубликованных районными властями сведениях о доходах и расходах муниципальных служащих за 2021 год Евгения Старостина указана в качестве ведущего специалиста общего отдела Совета Бугульминского муниципального района с годовым доходом в 368,5 тысячи рублей и двумя квартирами — в долевой и индивидуальной собственности (46 и 36 кв. м соответственно). Одна из них — родительская, другая — ипотечная, в исковых требованиях они не фигурируют.

Адвокат бывшего мэра сегодня сообщил «Реальному времени», что комментировать новое дело пока не готов.

Сегодня материалы принял к производству бывший председатель суда Ленар Хасанов. Дата первого заседания еще не назначена.

Какие объекты Высокогорский суд оставил семье отставного чиновника, как Линар Закиров объяснял регистрацию квартир на свою мать и почему суд не поверил в версию о беспроцентных займах — в материале «Реального времени».