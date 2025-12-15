В России за год выявлено более 16 тыс. случаев фиктивной регистрации

Этот показатель ниже аналогичного периода предыдущего года, когда было зафиксировано порядка 27 319 нарушений

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Согласно официальной статистике, за 11 месяцев текущего года было выявлено и аннулировано 16 094 случая фиктивной регистрации граждан по месту проживания или временного пребывания. Этот показатель ниже аналогичного периода предыдущего года, когда было зафиксировано порядка 27 319 нарушений, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Правоохранительные органы подчеркнули, что фиктивные регистрации чаще всего встречаются в регионах с высоким уровнем социальной поддержки населения, где размер прожиточного минимума значительно выше среднего показателя по стране. Такие нарушения позволяют незаконно получать государственные пособия и льготы.

За совершение подобного административного проступка предусмотрена ответственность согласно статье 19.15.2 КоАП РФ, а в отдельных случаях, если нарушение связано с мошенничеством, дело рассматривается в рамках уголовного законодательства (статья 322.2 УК РФ).



Ранее «Реальное время» писало, власти Казани зафиксировали снижение количества заявлений о постановке на учет иностранцев.



Ариана Ранцева