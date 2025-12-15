На допрос по делу о вольной Роберта Мусина пришли медики УФСИН Татарстана

Суд Казани планирует задать вопросы врачам, которые давали заключение о здоровье экс-главы «Татфондбанка»

В Вахитовском райсуде Казани стартовал допрос четырех сотрудников медсанчасти УФСИН по Татарстану, которые наблюдали ВИП-осужденного Роберта Мусина за решеткой и ставили ему диагноз. Необходимость вызова медиков в качестве свидетелей возникла в ходе повторного рассмотрения ходатайства экс-председателя правления «Татфондбанка» об освобождении от наказания в связи с болезнью, передает с заседания журналист «Реального времени».

Первой в зал вызвали заведующую приемным отделением филиала больницы медсанчасти №16 УФСИН по РТ Лилию Бондареву.

Напомним, под стражей бывший министр финансов Татарстана, бывший председатель правления «Татфондбанка» и бенефициар этого и еще ряда кредитных учреждений Роберт Мусин оказался 3 марта 2017-го, в день отзыва лицензии ТФБ, а на воле — 11 июня 2025-го, когда Вахитовский суд Казани под председательством судьи Юрия Арсенюка удовлетворил его ходатайство о вольной в связи с наличием тяжкого заболевания. В августе судья Верховного суда Татарстана Максим Беляев отменил это решение как незаконное, однако брать под стражу осужденного не стал — ввиду его отсутствия в зале заседания. При этом отдельного постановления о водворении Мусина за решетку также не выносилось.

Материалы по ходатайству вернулись в райсуд и были переданы судье Артему Митяеву, первое заседание должно было состояться еще в сентябре, но по факту его пришлось отложить почти на три месяца. За это время решения по вольной и ее отмене вместе с материалами уголовного дела успели побывать в Самаре — их истребовал Шестой кассационный суд общей юрисдикции, получив жалобу адвоката Алексея Клюкина, который оспаривал решение судьи ВС Татарстана Беляева. После изучения документов кассация не нашла оснований для рассмотрения дела.

1 декабря процесс в райсуде стартовал повторно под председательством судьи Артема Митяева.