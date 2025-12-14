В Сиднее во время Хануки произошла массовая стрельба

Сообщается о 10 погибших, есть жертвы среди детей

Фото: скриншот соцсетей

В Сиднее в районе пляжа Бонди произошла стрельба. По данным полиции Нового Южного Уэльса, задержаны двое подозреваемых, сообщает «Интерфакс».

Согласно информации издания The Guardian, поступило сообщение о не менее чем 12 выстрелах. Власти призвали граждан не посещать прилегающую территорию. Первоначально данные о пострадавших не приводились, однако позднее местные СМИ сообщили о 10 погибли (в том числе дети), ещё 60 получили ранения.

В распоряжении СМИ оказались видеозаписи, на которых видны два человека в черной одежде. На кадрах зафиксировано, как они пересекают мост и открывают стрельбу.

Инцидент произошел в первый день еврейского праздника Ханука. В это время на пляже Бонди проходили мероприятия, посвященные празднику.

Наталья Жирнова