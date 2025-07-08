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Более 11 тыс. российских туристов пострадали от масштабных задержек и отмен рейсов

09:59, 08.07.2025
Более 11 тыс. российских туристов пострадали от масштабных задержек и отмен рейсов
Фото: Мария Зверева

Более 11 тысяч российских организованных туристов столкнулись с серьезными задержками и отменами авиарейсов в последние дни, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), пишет ТАСС.

— Из-за авиационного хаоса пострадали более 11 тыс. организованных туристов. Путешественники столкнулись с длительными задержками и отменами рейсов как при вылете на отдых, так и на обратном пути, — говорится в сообщении АТОР.

Напомним, аэропорт Казани вновь столкнулся с масштабными задержками рейсов. Согласно данным онлайн-табло, нарушения в расписании коснулись как вылетающих, так и прибывающих воздушных судов.

Рената Валеева

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