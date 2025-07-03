«Угроза атаки» и план «Ковер»: как регулярное закрытие аэропорта Казани повлияло на турбизнес

По данным экспертов «Реального времени», перебои не отразились на бронях в отелях, но сказались на покупках авиабилетов

Фото: Мария Зверева

С начала лета в казанском аэропорту около 10 раз вводили ограничения на прием и выпуск рейсов, в том числе и сегодня — это связано с режимом угрозы атаки БПЛА. Однако кроме этого расписание перелетов корректировалось и из-за ирано-израильского конфликта, когда ряд авиакомпаний отменил рейсы. «Реальное время» разбиралось, отразилось ли это на турпотоке в Казань и из Казани.

Отели в порядке

Несмотря на регулярные задержки авиарейсов, казанские гостиницы не фиксируют отмен броней номеров. Об этом «Реальному времени» заявила председатель Ассоциации отелей города Инга Гадзаова:

— Как таковых отмен бронирований в связи с этим вопросом нет. Чаще всего сталкиваемся с тем, что по времени гости заселяются позже (забронированной даты, — прим. ред.).

Не наблюдают отмен и в компаниях по планированию путешествий.



— В структуре отельных бронирований по стране доля Казани 3,3% в 2025 году (в первом полугодии 2024 года ― 3,4%). Таким образом, даже по данным аналитики мы не видим какого-то заметного снижения интереса к поездкам в Казань с туристической целью, — прокомментировала руководитель пресс-службы сервиса OneTwoTrip Елена Шелехова.

Несмотря на регулярные задержки авиарейсов, казанские гостиницы не фиксируют отмен броней номеров. Реальное время / realnoevremya.ru

При этом загрузка отелей относительно прошлого года, действительно, демонстрирует меньшие показатели, призналась Гадзаова. Однако это связано не с режимом беспилотной опасности, а с отсутствием масштабных мероприятий:

— Касаемо загрузки сейчас относительно сложный момент, и не стоит проводить сравнение с прошлым годом, так как прошлый год был богат на крупные мероприятия. К сожалению, в этом году наблюдается спад по загрузке. Все больше приезжают командировочные, но не туристы.

В порядке ли авиабилеты?

Относительно продаж авиабилетов источники «Реального времени» разошлись во мнениях. Так, в сервисе OneTwoTrip изданию заявили, что доля авиабронирований в Казань с начала года составляет 2,8% от всех авиазаказов по России. В прошлом полугодии показатель составлял 2,9%:

— Мы не видим роста количества обращений клиентов, связанных с возвратами билетов или бронирования отелей в Казани.

При этом председатель Ассоциации туристических агентств Татарстана Рамиль Мифтахов сообщил, что наблюдается спад спроса на услуги авиакомпаний — сами казанцы стали меньше летать.

— Если говорить о зарубежных направлениях, то людей, конечно, смущают долгие поездки в поездах, поэтому они готовы к эксцессам на самолетах. Они понимают, что в случае чего вся ответственность ложится на оператора, — пояснил он.

Относительно продаж авиабилетов источники «Реального времени» разошлись во мнениях. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В случае путешествий по России на недалекие расстояния казанцы, напротив, предпочитают поезда.

— Если люди часто ездят в командировки из Казани в Москву одним днем, например, то предпочитают вылетать с вечера заранее. Хотя раньше вылетали утром и вечером того же дня уже были в Казани, — продолжил Мифтахов.

Собеседник издания выразил уверенность, что тенденция еще будет сохраняться продолжительное время.



План «Ковер» вводили 10 раз

Лето татарстанцам запоминается не только красочными мероприятиями, но и регулярным отключением мобильного интернета. Такие меры вводят в рамках режима «Беспилотная опасность», а попутно активизируется и план «Ковер» в аэропортах.

Только на этой неделе Росавиация сообщала об ограничении полетов — 1 июля и сегодня. 25 июня план «Ковер» активизировался в аэропортах Казани и Нижнекамска. До этого — 24 и 21 июня. Суммарно с начала лета полеты ограничивали около десяти раз.

Ранее «Реальное время» сообщало, что отключения мобильного интернета во время атак беспилотников больно бьют по малому бизнесу.