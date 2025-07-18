Олег Морозов о переименовании родных языков: «Мы получили поручение донести позицию республики»

По его словам, сейчас важно «спокойно, без экзальтации и истерики» рассмотреть документ

Фото: Галия Гарифуллина

Председатель Комитета Госдумы по контролю, депутат от Татарстана Олег Морозов сообщил, что получил поручение донести до разработчиков законопроекта о родных языках мнение республики. Об этом он рассказал на брифинге, который прошел в Казани в информационном центре «Точка выбора».

На вопрос журналистов о том, говорил ли на совещании, которое прошло в Казани сегодня утром, раис Татарстана Рустам Минниханов о предлагаемых изменениях во ФГОС в части переименования родных языков, Олег Морозов ответил утвердительно: «Говорил, говорил». В свою очередь председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин поручил депутатам Госдумы от республики, чтобы они «поглубже разобрались с этой проблематикой, довели до разработчиков позицию республики, которая сейчас имеет целый ряд замечаний к этому законопроекту в части его идеологии, каких-то конкретных положений».

— Есть очень хороший принцип в политике, которого надо придерживаться, — не создавать напряжение там, где его изначально нет. Оно искусственно создается тогда, когда возникает инициатива не совсем до конца продуманная, выверенная, — подчеркнул Олег Морозов.

По его словам, сейчас важно «спокойно, без экзальтации и истерики» рассмотреть документ, донести мнение Татарстана и «скорректировать позицию до того, как она станет федеральным законом».

— Будем работать, мы получили такое поручение, — заключил он.

Ранее «Реальное время» подробно рассказывало о позиции республиканского парламента по сохранению языка.

Галия Гарифуллина