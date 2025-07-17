Ильшат Аминов — о сокращении часов родного языка: «Они принимают решения в обстановке секретного обсуждения»

Депутат возмутился поведением федеральных органов

Фото: Мария Зверева

Депутат Госсовета и генеральный директор телеканала ТНВ в ходе парламентской сессии возмутился новым указом Минпросвещения о сокращении уроков родного языка и переименовании предмета в школах. Этот вопрос является одним из важнейших на данный момент.

— Госпожой Ямпольской абсолютно безосновательно навязывается противопоставление русского и других языков. Мы, безусловно, считает родным языком и русский, и татарский, и другие языки народов. Никто не мешает в образовательных стандартах оставить термин «родные языки». Здесь нет никакого противоречия, это никого не беспокоит, — подчеркнул он.

Напомним, речь идет о предложении депутата Госдумы Елены Ямпольской переименовать школьный предмет «Родной язык» в «Языки народов России». Позднее Минпросвещения подписало указ о переименовании и сокращении уроков до одного часа в неделю.

— Складывается непонятная тенденция некоторых федеральных органов власти — принимать серьезные законы, не советуясь с регионами. <...> Это неправильная тенденция. Эти сферы в совместном ведении. Тем не менее они принимают законы в обстановке секретного обсуждения, — отметил Аминов.

Министерство образования Татарстана уже направило письмо в Минпросвещения России с просьбой не сокращать часы родного языка в школах республики.

Проект основ государственной языковой политики и законопроект «О языках народов РФ» может исказить поставленную президентом России задачу — «обеспечить развитие языков всех народов страны и нашего общего — родного для каждого гражданина России — русского языка». Об этом в интервью «Реальному времени» сказал депутат Госсовета РТ, завкафедрой конституционного и административного права юрфака КФУ Евгений Султанов.

Елизавета Пуншева