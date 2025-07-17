«Если у тебя родной язык — татарский, то Родина на тебя не рассчитывает?»

Госсовет Татарстана встал на защиту родного языка, выступив против переименования предмета и сокращения часов изучения

Фото: взято с сайта Госсовета РТ

Законотворческие инициативы по изменению языковой политики России без обсуждения с регионами вызвали бурную реакцию в Госсовете Татарстана. Сегодня на сессии парламента депутаты республики выступили единым фронтом в защиту родного языка, резко осудив решение Минпросвещения изменить это понятие на неопределенный термин «язык народов РФ», а также сократить часы его преподавания. Парламентарии заявили о необходимости сохранить нынешние нормативы и назвали действия федеральных органов нарушениями Конституции РФ. Подробности — в материале «Реального времени».

«Складывается непонятная тенденция»

Сегодня в центре внимания депутатов на сессии Госсовета Татарстана оказался указ Минпросвещения об изменениях ФГОС. С 1 сентября понятие «родной язык» будет изменено на «язык народа РФ», а часы его изучения в первых классах сократятся с двух до одного в неделю. Новшества вводятся в рамках подготовки проекта основ государственной языковой политики и законопроекта «О языках народов РФ», которые скоро должны представить президенту РФ.



— Языки — это же богатство! В многонациональной России их надо сохранять, — посетовал на сессии депутат Госсовета РТ Камиль Нугаев.

В центре внимания депутатов 11-го заседания Госсовета Татарстана оказался вопрос об изменениях во ФГОС. взято с сайта Госсовета РТ

— Складывается непонятная тенденция некоторых федеральных органов власти. Принимать подобные судьбоносные законы, не обсуждая их с регионами. Это очень опасная тенденция. Следующим шагом будет закон о родных языках. Во вторник будет совещание в Минпросвещения России. Вы этот закон видели? Я — нет, — возмутился депутат Госсовета РТ, председатель Союза журналистов Татарстана Ильшат Аминов.

«Если запрещаем людям считать язык своего народа родным, мы нарушаем Конституцию»

Возмущения депутатов касались всех предложенных инициатив. Так, например, руководитель исполкома Совета Ассамблеи народов Татарстана Ренат Валиуллин считает, что исключение понятия «родного языка» нарушает Конституцию России:

— В проекте изменений федерального государственного образовательного стандарта и федерального закона о языках народов Российской Федерации предлагается понятие «родной язык» заменить на «язык народов Российской Федерации». Эта терминология не соответствует базовому закону страны в сфере образования. Сегодня в России используется более 155 языков. Если мы запрещаем людям считать язык своего народа родным, то мы нарушаем статью 68 Конституции РФ, гарантирующую* всем народам права на сохранение родного языка.

Парламентарий согласился с коллегой относительно непозволительности принятия подобных решений без обсуждения с регионами. Мнения субъектов требуют предоставить в течение двух дней.

— Куда такая спешка? Непонятно. Это становится негласной нормой, что не может не беспокоить, — подчеркнул он.

Руководитель исполкома Совета Ассамблеи народов Татарстана Ренат Валиуллин считает, что исключение понятия «родного языка» нарушает Конституцию России. взято с сайта Госсовета РТ

Ильшат Аминов выразил мнение, что советник президента России и автор изменений ФГОС Елена Ямпольская попросту противопоставляет русский другим языкам:

— Госпожой Ямпольской абсолютно безосновательно навязывается противопоставление русского и других языков. Мы, безусловно, считаем родным языком и русский, и татарский, и другие языки народов. Никто не мешает в образовательных стандартах оставить термин «родные языки». Здесь нет никакого противоречия, это никого не беспокоит, — подчеркнул он.

Аналогичное возмущение выразил и депутат Госсовета Камиль Нугаев:

— Я мыслю на русском, но считаю себя татарином. Кто заявил, Елена Ямпольская, что если у тебя родной язык не русский, а татарский, то Родина на тебя не рассчитывает? Это же нонсенс! И никто оценку этому не дал.

Возмущения депутатов коснулись обоих законопроектов. взято с сайта Госсовета РТ

Он заявил, что Ямпольская «обидела» его «лично, как татарина». Более того, на данный момент жители Татарстана принимают участие в СВО, а во время Великой Отечественной войны республика заняла четвертое место по количеству Героев СССР — несправедливо разделять эти понятия, уверен он.

— Законы должны соответствовать принципам Конституции России, обеспечивать реальное направление равноправия языков и проходить широкое общественное обсуждение, — призвал Валиуллин.

Татарстан принимает меры

Министерство образования Татарстана уже направило письмо в Минпросвещения России с просьбой не сокращать часы родного языка в школах республики. Об этом на сессии сообщил министр образования РТ Ильсур Хадиуллин.

— Мы изучаем данное направление. Мы направили Минпросвещению Российской Федерации письмо с просьбой о сохранении того учебного плана для национальных школ республики в целом. <...> Поэтому, не превышая общей максимальной нагрузки на детей, мы найдем общий язык. Работа ведется по сохранению одного часа, — заверил он.



взято с сайта Госсовета РТ

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин в свою очередь заявил, что республика не намерена молчать:

— Вопрос принятия новых решений на федеральном уровне очень обеспокоил депутатов Государственного совета. Когда мы получим этот документ, мы его внимательно рассмотрим. Многоязычная Россия — наше богатство. Эти вопросы требуют внимания. Свое слово по этому поводу республика еще скажет.

взято с сайта Госсовета РТ

Елизавета Пуншева