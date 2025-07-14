Евгений Султанов: «Развитие русского в ущерб языкам народов России — мина замедленного действия!»

Депутат Госсовета РТ, доцент юрфака КФУ — о законотворческих инициативах в области языковой политики

Фото: Тимур Рахматуллин

В ближайшее время Владимиру Путину должны представить две законотворческие инициативы — проект основ государственной языковой политики и законопроект «О языках народов РФ». В этой связи в Татарстане всерьез обеспокоены попытками исказить поставленную президентом задачу: «обеспечить развитие языков всех народов страны и нашего общего — родного для каждого гражданина России — русского языка». Похоже, разработчики документов сосредоточились лишь на одном направлении, пренебрегая конституционными правами жителей многонационального российского государства. Эти опасения в интервью «Реальному времени» высказал депутат Госсовета РТ, завкафедрой конституционного и административного права юрфака КФУ Евгений Султанов.

Придавать статус языку — это глупость и опасная затея!

— Евгений Батырович, сложилось мнение, что законопроект фактически отменяет понятие «родной язык», подменяя его неопределенным термином «язык народа РФ». Согласны с этим?

— Давайте подумаем. Ну хорошо — русскому языку официально придадут статус родного языка. Естественно, эта позиция будет очень негативно воспринята многими национальными республиками, да и многими другими.

Языку вообще нельзя статус придавать, с юридической точки зрения — это глупость! У языка не может быть статуса, только у должностного лица. Может быть правовой режим использования языка и все. Ну да ладно — это чисто технические вещи, будем оперировать этим неправильным понятием.

«Языку вообще нельзя статус придавать, с юридической точки зрения — это глупость!» Тимур Рахматуллин / realnoevremya.ru

Но, вы понимаете, если мы называем язык родным и придаем ему какие-то общеобязательные элементы — это значит, кого-то мы должны обязать. Статус государственного языка у русского уже есть, статус государственных языков республик — тоже. Попытаться придать родному языку или языкам народов РФ статус каких-то параллельных наряду с государственным — это абсолютно неправильный подход к языковой политике! Со всех точек зрения. Здесь всегда будет возникать конкуренция, и конкуренты очень серьезные.

О позиции родного языка. Я думаю, даже если мы говорим «язык народов РФ» и вкладываем в это понятие «родной язык», это можно как синонимы рассматривать. Ничего такого страшного здесь нет. Но если в качестве родного языка будет официально признан русский, тогда, естественно, возникает вопрос: как я должен реагировать на этот проект? Придавать родному языку какой-то статус и обязательный характер, я лично считаю это очень опасной затеей, и она юридически тяжело исполнима.

«Это равносильно тому, чтобы запретить дома говорить на татарском»

— Будут ли наши граждане лишены конституционного права на этнокультурную самоидентификацию в этом случае?

— Национальная самоидентификация включает в себя многие параметры, но языковой — один из самых главных. Как юрист, я честно не представляю, как это возможно — сделать какой-то один язык родным. В данном случае это равносильно тому, чтобы запретить дома говорить, допустим, на татарском языке, мордовском, чувашском и так далее.

Каждый человек сам определяет, какой язык для него родной. В чем проблема, если будет несколько родных языков? Это же как родители: папа и мама — кто из них ближе, кто роднее?

Национальная самоидентификация включает в себя многие параметры, но языковой — один из самых главных. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Определение родного языка — добровольный выбор любого человека. Сколько языков он признает родными: один, другой или 10 — ему решать. Я думаю, что это должно быть совершенно свободное волеизъявление и никакого юридически обязательного элемента здесь по определению быть не может.

— Видите ли вы в этой инициативе риски принудительной ассимиляции?

— Конечно, а как же иначе. Если этому понятию «родной язык» придадут какой-то официальный статус и, как говорится, привяжут вдруг к одному языку — это будет совсем неправильно, очень опасная штука.

«Здесь даже сам дух Конституции будет нарушен»

— Получается, проект закона прямо противоречит сразу нескольким статьям* Конституции, которые гарантируют право на пользование родным языком и свободный выбор языка общения, обучения и воспитания?

— Совершенно верно. Считаю, что здесь даже сам дух Конституции будет нарушен, а не только ее статьи, которые предусматривают подобного рода свободу в выборе языка. Это более глубинное нарушение фундаментальных принципов свободы человека.

— Эта инициатива игнорирует полномочия субъектов федерации?

— Вы знаете, это очень тонкий момент — национальные программы развития, общие вопросы воспитания. Есть много вариантов для того, чтобы признать установление основ языковой политики предметом ведения Российской Федерации. Да, есть предмет совместного ведения — 72 статья Конституции РФ, где можно найти пункты, что субъекты федерации участвуют в регулировании языковой политики, проблемах воспитания и так далее. Но в чем вся проблема? А в том, каким образом решаются вопросы совместного ведения. Субъекты могут принимать те или иные законы только в том случае, когда нет федерального закона, и в порядке опережающего законодательства они могут принять свое нормативно-правовое регулирование.

«Считаю, что здесь даже сам дух Конституции будет нарушен, а не только ее статьи». Владимир Бурнов / Скриншот с сайта РАПСИ

Но здесь я сомневаюсь, что не будет федерального регулирования — оно обязательно будет по всем юридическим канонам, включая постановление Конституционного суда. Мы не сможем выйти за пределы этого нормативно-правового регулирования, которое устанавливается федеральным законом. По факту в настоящее время многие вопросы из предмета совместного ведения уже регламентируются федералами, и в пределах этого федерального регулирования субъекты осуществляют свое регулирование. Но, как показывает практика, это осуществляется в очень узких, незначительных пределах.

Поэтому здесь нарушений полномочий субъектов и нет — оно заложено в самой Конституции, поскольку федеральное законодательство имеет в данном случае преимущество перед субъектовым законодательством. А эти вопросы не относятся к исключительному предмету ведения субъектов. Как юрист, я здесь не вижу никаких возможностей регулировать на уровне субъектов эти вопросы по-другому, нежели это будет урегулировано федеральным законодательством.

«Возможно, развитие русского поставят в ущерб развитию языков народов РФ»

— Насколько возможно и правильно передавать регулирование всей языковой политики на федеральный уровень?

— Это опять же непростой вопрос. Взять острую проблему соотношения русского языка и всякого рода иностранных заимствований. Думаю, что здесь эти полномочия Российской Федерации по сохранению и защите русского языка от подобного рода влияния вряд ли кто будет оспаривать — ее возможность регулировать эти процессы.

Вспомните недалекое прошлое: споры по поводу времени преподавания языков в национальных республиках, то есть сколько часов отводится на преподавание русского языка и родного. Это ведь тоже такая проблема, которая, с моей точки зрения, должна решаться единообразно в масштабе всей России. Здесь различные варианты нормативно-правового режима использования языка мне кажутся недопустимыми.

«Это такая проблема, которая, с моей точки зрения, должна решаться единообразно в масштабе всей России». Тимур Рахматуллин / realnoevremya.ru

— Как быть регионам, если у них сузится круг возможностей дальнейшего использования, сохранения и развития родных языков? Может ли это нивелировать большинство государственных гарантий в языковой сфере, в том числе прав национальных республик?

— Вы сейчас задаете, строго говоря, самый важный вопрос. Но здесь опять же все зависит от языковой политики, то есть от политики федеральных властей. Ведь возможны два варианта. Например, так все урегулируют, что это будет простор для развития и русского, и родных языков.

— Идеальный вариант.

— Это да, но ведь возможен и другой вариант нормативно-правового регулирования, когда развитие одного языка, конкретно русского, будет поставлено в ущерб развитию родных языков или языков народов РФ. Возможен такой вариант? Конечно. Но это самый глупый, самый плохой вариант, который можно придумать. Тем более в плане общей политики развития всех культур, гармонизации всех культур и так далее. Это будет противоречить всей нынешней национальной политике Российской Федерации.

Я не думаю, что те, кто будет создавать этот проект нормативно-правового акта и кто будет его принимать, изберут такую схему, когда развитие русского языка пойдет в ущерб развитию родных языков различных национальностей в России. Думаю, что до такой глупости вряд ли кто дойдет.

Это даже не глупость, это вредительство, честно говоря. Если сделают — это такая мина замедленного действия! Надеюсь, у законотворцев хватит ума не допустить подобного хода развития событий.

«Это даже не глупость, это вредительство, честно говоря. Если сделают — это такая мина замедленного действия!» Тимур Рахматуллин / realnoevremya.ru

«Если развиваться за счет кого-то — это тупиковый путь»

— Если же этот негативный сценарий все же осуществится, какие риски нас ждут?

— Национальные проблемы, как и любые социальные, имеют тенденцию замедленного действия и накопительный эффект. Соответственно, это может не проявиться в нынешней ситуации, но очень даже скажется в последующем. Когда вырастет новое поколение, безусловно, эти негативные моменты повлияют на ситуацию. Поэтому, если ты сегодня делаешь что-то неправильно, как это потом аукнется, спрогнозировать, конечно, очень сложно.

А то, что в обществе будет нарастать недовольство, — это понятно, но это еще не самый худший сценарий.

— Депутат ГД Ильдар Гильмутдинов уже посетовал, что «концепция законопроекта о языках народов России вызвала напряжение». Он считает, что законопроект «не должен разъединять, наоборот, еще больше объединять». Что думаете по этому поводу, разделяете его опасения?

— Всегда говорю, что такие вещи требуют очень обстоятельного публичного обсуждения на всех уровнях. Не должно быть никаких келейных межсобойчиков, закрытых обсуждений в ведомствах — это совершенно неправильный путь! Я говорю это и как депутат. Конечно, реакция будет отрицательной на подобного рода законопроекты.

«Надеюсь, у законотворцев хватит ума не допустить подобного хода развития событий». Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

— При изучении материалов открытых совещаний складывается впечатление, что президент ставил совсем другую задачу. Вопрос в трактовках на уровне исполнителей?

— Знаете же, есть хорошая русская поговорка: заставь дурака Богу молиться — лоб расшибет. Вполне возможно, и здесь излишнее усердие применили.

Идет псевдоборьба, поскольку присутствует испуг: как бы этот родной язык не привел к возрождению каких-то националистических настроений и тому подобному. Это как раз самый плохой советчик и самый плохой вариант.

Вместо того чтобы понять, что развитие и одного, и других языков приведет к гармонизации в обществе. Но если пытаться развиваться за счет кого-то — это тупиковый путь.

*Статья 26 (ч. 2) Конституции РФ гарантирует право на пользование родным языком, свободный выбор языка общения, обучения и воспитания; статья 29 (ч.3) — запрещает принуждение к выражению мнений, включая языковую идентичность; статья 68 (ч.2-3) — закрепляет право республик устанавливать свои государственные языки и гарантирует сохранение языкового многообразия; статья 72 (п.1 «б) — относит защиту прав и свобод человека и гражданина к совместному ведению РФ и субъектов.