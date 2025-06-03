Рустам Минниханов — о лишении промпарков поддержки: «Это несправедливо. Мы своего добьемся»

В День предпринимателя бизнесу пообещали субсидировать стройку промпарков из бюджета РТ на конкурсной основе

«В принципе, мы своего добьемся. Это несправедливо: мы создаем рабочие места, а раз у нас обеспеченность высокая, то не можем получать [субсидии]», — откровенно говорил Рустам Минниханов о причинах прекращения участия республики в федеральных программах поддержки промпарков. Ни один из проектов не получил в этом году субсидий ни от Минэкономразвития, ни от ВЭБ.РФ из-за отнесения Татарстана к богатым регионам. У бизнеса остается шанс получить поддержку по республиканской программе в 500 млн рублей. Ильяс Нуриев попросил продлить льготы по УСН, а раис РТ согласился проводить встречи два раза в год.

«Предприниматель должен чувствовать наше плечо»

«Предприниматель должен чувствовать поддержку со стороны власти, со стороны государства. Ведь предприниматель — это тот, кто рискует. Своим именем, своими деньгами. Берут кредиты, а когда им говорят, что завтра будет по-другому, то так быть не должно», — с такими словами Рустам Минниханов накануне обратился к участникам ежегодной встречи руководства республики с предпринимателями.

В этом году традиционный разговор власти и бизнеса вновь проходил в Зеленодольске. Год назад собирались в новом технопарке «Искра-Волга», а на этот раз — в промышленном парке «Весна», который только-только запустился, оживив депрессивную зону поселка Васильево.

Впрочем, повод собраться создали и частные инвесторы Зеленодольского района. Сначала Рустам Минниханов приехал на церемонию начала строительства «Фабрики мороженого «Славица» и «Производственно-логистического комплекса по глубокой переработке мяса птицы». «Там, где глава заинтересован, появляются новые бизнесы и предприятия, а организация площадок для МСБ — это целая наука», — позже заметил Минниханов, очевидно, имея в виду предприимчивость главы Михаила Афанасьева. Вообще, глава республики был в хорошем расположении духа и похвалил тех, кого мог раньше всерьез поругать. «Они (предприниматели) должны чувствовать наше плечо, но и сами могут подсказывать, в каком направлении идти», — добавил раис республики, указав, что защитников много, а помощников не хватает.

«Не все федералы бывают плохими»

На этот раз федеральных гостей было не так много. Среди них — депутат Госдумы Максим Топилин, вице-президент Российского экспортного центра Александр Молодцов и заместитель руководителя Дирекции маркетинговой и информационной поддержки субъектов МСП АО «Корпорация «МСП» Денис Солянников. Минниханов с благодарностью отозвался о работе депутатов, заметив, что «не все федералы бывают плохими».

Глава республики привел итоговые результаты деятельности малого и среднего бизнеса в 2024 году. Доля МСП в экономике региона выросла почти до 25%, в республике работает 182 тысячи компаний малого и среднего бизнеса, создано более 640 тыс. рабочих мест, зарегистрировано 392 тыс. самозанятых. Бизнес заплатил 233 млрд руб. налогов. «Это очень серьезные цифры, особенно в такое непростое время, когда и банковская ставка высокая, и вопросы, связанные с санкциями, актуальны», — похвалил Минниханов.

Добро пожаловать или вход запрещен

Прирост МСБ достигнут за счет развития промышленных парков. Татарстан за время действия федеральных программ поддержки успел построить 100 промышленных площадок, в которые направлено почти 100 млрд рублей, уточнил Рустам Минниханов. Как известно, источником строительства являлась программа фонда моногородов. Софинансирование затрат субъектов Российской Федерации на строительство инженерной инфраструктуры и реализации масштабных инвестиционных проектов осуществлялось в пропорции 5% на 95%. Но после сжатия программы ресурсы перешли под контроль ВЭБ.РФ, и с этого года ни один проект промпарка из РТ не получил одобрения.



Кроме того, Минэкономразвития РФ закрыло доступ к субсидиям для регионов с высокой бюджетной обеспеченностью. Татарстан попал в четвертую группу обеспеченности, поэтому может участвовать в конкурсах лишь на приобретение оборудования во вновь создаваемых промпарках. Лимит — 50 млн рублей.

«Будет ли дальше финансироваться программа поддержки строительства промышленных парков?»— спросил представитель УК «Промышленный парк «Званка» Ленар Газизов. Промпарк в Пестречинском районе заполнен 19 резидентами, оборот — 2 млрд рублей. Инвестор хочет расширить площадь еще на 3 га, но собственных средств на инженерную инфраструктуру не хватает.

— Получаем заявки от новых резидентов, решили расширить площадь промпарка за счет прилегающих участков. Из-за ограниченности собственных средств нужна поддержка государства, — пояснил он.

— В принципе, мы своего добьемся. Это несправедливо: мы создаем рабочие места, а раз у нас обеспеченность высокая, то не можем получать [субсидии], — ответил Минниханов.

По его словам, останавливать работу не будут, так как есть республиканская программа в объеме 500 млн. Позже замминистра экономики РТ Наталья Кондратова рассказала «Реальному времени», что конкурсный отбор в этом году прошли 6 промпарков, а «Званка» может подать заявку на будущий год. По ее словам, субсидии получат те проекты, которые имеют проектно-сметную документацию и договоры с потенциальными арендаторами на 70% площадей. «Просто так строить в поле не будем», — заявила она.

Когда РЭЦ одобрит открытие филиала в Татарстане?

Глава Ассоциации малого и среднего бизнеса Ильяс Нуриев попросил продлить льготы по УСН еще на два года — до 2027 года. Раис республики заверил, что на ближайшей сессии законопроект примут. Тогда Нуриев пригласил Минниханова на открытие своего медицинского центра в Самарканде.

Директор ООО «Агро-Рост» Ильдар Саляхов поднял вопрос открытия в Татарстане регионального офиса «Российского экспортного центра». Его компания занимается экспортом натуральных продуктов в 15 стран мира, оборот вырос до 500 млн рублей. Как всякий экспортер, он, скорее всего, пользуется субсидиями на транспортировку, но оформлять приходится в Башкирии. Почему не создать филиал РЭЦ в Татарстане, спросил он. Неожиданный вопрос, так как еще в феврале этого года руководство Минэкономики сообщало об этом как о решенном деле. Оказалось, что высшее руководство РЭЦ не приняло этого решения.

«Наше обращение рассмотрено, но должен пройти совет директоров, где будет принято решение», — уточнил Мидхат Шагиахметов. «Это не только можно, но и совершенно необходимо, — поддержал вице-президент РЭЦ Молодцов. — Татарстан — крупный регион, и очень странно, что в республике нет официального представителя. Думаю, в ближайшее время, когда формальные процедуры закончатся, будет проще предпринимательскому сообществу».

И все-таки самым острым остается вопрос софинансирования промпарков. В прошлом году бизнес адресовал этот вопрос ВЭБ.РФ, но переломить ситуацию не получилось. Так, челнинский промпарк «Развитие» получил отказ в получении почти 1 млрд рублей на строительство третьей очереди, но продолжает строить за счет республики, муниципалитета и собственных средств резидентов, рассказал управляющий Константин Пучков.

В завершение встречи Рустам Минниханов принял предложение проводить встречи с бизнесом два раза год. «Надо знать, чем дышите», — согласился он.