Минниханов обсудил энергетические проекты с министром энергетики на ПМЭФ

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Рустам Минниханов, раис Татарстана, начал третий день работы на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) с утренней встречи с министром энергетики России Сергеем Цивилевым, сообщили в пресс-службе главы республики.

На встрече обсуждались важные вопросы, такие как организация Казанского международного энергетического форума «Энергопром», который пройдет в 2026 году. Также речь шла о реализации проектов по модернизации энергогенерации в Татарстане.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Напомним, что Минниханов активно участвует в ПМЭФ, где вчера он заключил важные соглашения и провел встречи с ключевыми партнерами:

— подписал соглашение с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым, охватывающее торгово-экономическое, научно-техническое и культурное сотрудничество на 2025—2027 годы;

— заключил договор с главой Республики Тыва Владиславом Ховалыгом о взаимодействии в машиностроении, автомобилестроении и сельском хозяйстве на 2026—2028 годы;

— подписал соглашение с компанией «Газпром-Медиа Холдинг» для создания и продвижения татарского контента на цифровых платформах;

— встретился с генеральным директором компании ВК («ВКонтакте») Владимиром Кириенко для обсуждения внедрения цифровых решений в Татарстане, включая создание почтового сервиса для госслужащих;

— обсудил с замминистра торговли Турции Мустафой Тузджу совместные проекты и укрепление экономических связей;

— встретился с председателем Соцфонда России Сергеем Чирковым, стороны подписали соглашение о сотрудничестве в социальной сфере, включая расширение реабилитационных учреждений;

— заключил соглашение с Росморречфлотом о развитии перегрузочных комплексов в речных портах Татарстана для увеличения объемов грузовых перевозок;

— договорился о строительстве крытого легкоатлетического манежа мирового уровня в Татарстане;

— обсудил обновление общественного транспорта с гендиректором ГТЛК, отметив успешное сотрудничество в этой сфере;

— подписал соглашение с ПАО «Газпромнефть» о сотрудничестве в разработке новых химических реагентов для повышения нефтеотдачи;

— обсудил план мероприятий до 2026 года с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком



Анастасия Фартыгина