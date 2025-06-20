Минниханов и Беглов подписали план мероприятий по развитию сотрудничества на пять лет

Объем торговли между Татарстаном и Санкт-Петербургом сейчас составляет около 30,8 млрд рублей

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Об этом сообщат пресс-служба лидера республики.

Во время беседы стороны подчеркнули динамичное развитие торгово-экономического партнерства регионов. Объем межрегиональной торговли сейчас составляет около 30,8 млрд рублей. Основные направления дальнейшего сотрудничества включают совместную работу в машиностроении, поставку продукции питания и потребительских товаров, взаимодействие в аграрной отрасли.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Кроме того, Минниханов выразил благодарность губернатору за содействие деятельности татарских общин Петербурга, где насчитывается порядка 20 тыс. представителей. Беглов отметил позитивное участие общины в жизни города и ее активное присутствие в петербургском Доме национальностей.

По итогам переговоров был подписан План совместных действий Правительства Татарстана и Санкт-Петербурга на период до 2029 года, направленный на дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Татарстан подписал соглашение об усилении экономического сотрудничества республики с Ленинградской областью.

Дмитрий Зайцев