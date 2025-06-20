Татарстан и Бахрейн договорились об увеличении товарооборота

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Рустам Минниханов, глава Татарстана, встретился с шейхом Нассером ибн Хамадом Аль Халифой, сыном короля Бахрейна. На встрече шейх передал теплые слова приветствия от своего отца. Об этом сообщили в пресс-службе раиса республики.

Стороны обсудили планы по увеличению товарооборота между Татарстаном и Бахрейном. В 2024 году этот показатель уже вырос на 7%, составив $483 тыс. Оба лидера подтвердили намерение продолжать совместные усилия для дальнейшего роста взаимной торговли.

Накануне Минниханов провел встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Во время беседы стороны подчеркнули динамичное развитие торгово-экономического партнерства регионов. Объем межрегиональной торговли сейчас составляет около 30,8 млрд рублей. Основные направления дальнейшего сотрудничества включают совместную работу в машиностроении, поставку продукции питания и потребительских товаров, взаимодействие в аграрной отрасли.

Анастасия Фартыгина