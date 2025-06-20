Раскрыто, сколько встреч провел Рустам Минниханов на ПМЭФ
Глава Татарстана Рустам Минниханов завершил участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025), проведя за время работы форума более 50 встреч.
Об этом сообщила пресс-секретарь раиса республики Лилия Галимова в своем телеграм-канале.
Ранее Минниханов встретился с первым заместителем премьер-министра Казахстана Романом Скляром.
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