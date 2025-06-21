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Регионы ПФО подписали 170 соглашений на 450 млрд рублей на ПМЭФ-2025

14:45, 21.06.2025
Регионы ПФО подписали 170 соглашений на 450 млрд рублей на ПМЭФ-2025
Фото: Вячеслав Викторов, фотохост-агентство ПМЭФ-2025

На Петербургском международном экономическом форуме регионы Приволжского федерального округа (ПФО) подписали 170 соглашений на общую сумму 450 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров.

Он заявил, что в форуме участвовали главы всех 14 регионов округа и их работа была высоко оценена. Основные направления соглашений включают развитие инфраструктуры, промышленные проекты и инновации.

В рамках форума также были представлены результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Татарстан и Нижегородская область разделили второе место, а Башкортостан занял третье. Эти регионы подтвердили свою инвестиционную привлекательность и остались в числе лидеров.

Также на стенде Татарстана университет «Иннополис» представил новый защищенный дрон Innospector, который будет использоваться для мониторинга сложных объектов. В то же время Самарская область продемонстрировала разработки в области беспилотных летательных аппаратов, а Пензенская область показала проект своего будущего аэропорта.

  • Всего на форуме подписали 1 060 соглашений на сумму 6,3 трлн рублей.
Анастасия Фартыгина

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