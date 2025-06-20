Главные тезисы: о чем говорил Владимир Путин на ПМЭФ-2025

Президент России озвучил пять направлений развития для суверенитета страны

Президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходил под девизом «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». В своем выступлении он подчеркнул важность сбалансированного экономического роста и обозначил ключевые задачи, стоящие перед страной. Главное — в материале «Реального времени».

Основные экономические показатели

Путин отметил, что российская экономика демонстрирует устойчивый рост, несмотря на сложные внешние условия. Валовой внутренний продукт страны в последние два года увеличивался более чем на 4% ежегодно, что превышает среднемировые темпы. Прирост ненефтегазового ВВП составил 7,2% в 2023 году и 4,9% в 2024 году.

Россия занимает четвертое место в мире по объему валового внутреннего продукта, что является значительным достижением. Однако, по словам президента, важно не только достичь этой позиции, но и постоянно подтверждать ее, создавая комфортные условия для бизнеса и инвестиций.

— Вместе с тем на что хотел бы обратить внимание: инфляционная динамика развивается лучше, чем ожидали многие эксперты и чем даже предсказывал Банк России. Это уже позволило приступить к аккуратному смягчению денежно-кредитной политики, — отметил Путин.

Социально-экономические достижения

Глава государства также обратил внимание на успехи в социальной сфере. Уровень бедности в стране снизился до 7,2%, а молодежная безработица составляет около 7,5%, что значительно ниже, чем в таких странах, как Франция (16%) и Великобритания (11%). Занятость в России выросла на 2,4 млн человек, а уровень безработицы достиг исторического минимума — 2,3%.

Президент подчеркнул, что рост занятости среди молодежи особенно важен, так как это влияет на их дальнейшую карьеру и семейное благополучие. Он отметил, что Россия входит в число стран с самыми низкими показателями молодежной безработицы.

Приоритетные направления развития

Президент России обозначил несколько ключевых направлений, которые должны стать основой для дальнейшего экономического роста:

Переход к экономике высоких заработных плат: президент подчеркнул, что высокие зарплаты должны быть основаны на повышении качества рабочих мест и производительности труда, а не на дефиците рабочей силы.

— За последние четыре года количество занятых в России выросло на 2 миллиона 400 тысяч человек. Начиная с октября прошлого года в целом по стране уровень безработицы стабилизировался и составляет примерно 2,3 процента. Мы добились исторического минимума безработицы. Что важно: есть позитивная динамика в субъектах федерации, где проблема занятости традиционно была острой, — уточнил лидер государства.

Развитие высокотехнологичных отраслей: Путин отметил необходимость активного внедрения современных технологий и цифровизации.

Создание современной туристической инфраструктуры: президент призвал развивать туристическую отрасль, чтобы сделать Россию более привлекательной для туристов.

Поддержка креативных индустрий: Путин подчеркнул важность развития креативных индустрий, которые могут стать новым драйвером экономического роста.

Модернизация объектов культурного наследия: президент призвал уделять внимание сохранению и развитию культурного наследия страны.

Инвестиционный климат

Путин также затронул тему инвестиционного климата, отметив, что Россия стремится создать благоприятные условия для инвестиций. Он подчеркнул, что планируется рост вложений в основной капитал на 60% к 2030 году. Для этого будут внедрены системы комплексного сопровождения инвесторов, а также разработаны механизмы льготного кредитования. Президент призвал к улучшению условий для бизнеса, чтобы стимулировать инвестиции и создать условия для устойчивого экономического роста.

Рейтинг инвестиционной привлекательности

Путин упомянул, что 57 регионов России улучшили свои показатели в рейтинге инвестиционной привлекательности, подготовленном Агентством стратегических инициатив (АСИ). Лидеры рейтинга — Москва, Татарстан и Нижегородская область, которые разделили второе место. Президент подчеркнул, что улучшение делового климата и создание благоприятных условий для бизнеса остаются приоритетными задачами.

— Оба региона заняли второе место с одинаковыми результатами. Причем их нынешние параметры инвестиционной привлекательности оказались выше, чем были у той же Москвы, но в прошлом году.

Подробнее о рейтинге «Реальное время» писало в большом материале.

Также президент подчеркнул необходимость продолжения работы по улучшению делового климата и созданию благоприятных условий для развития экономики страны.

Новая модель бизнеса: сроки и цели

Президент России сообщил о разработке Национальной модели целевых условий ведения бизнеса, которая должна быть готова к сентябрю текущего года. По словам главы государства, модель будет учитывать как международные методики, так и особенности российской экономики. К 2030 году планируется существенно улучшить условия для предпринимателей: сократить сроки подключения к электросетям почти вдвое и уменьшить время на подготовку налоговой документации в полтора раза.

Технологический прорыв как приоритет

В своем выступлении Владимир Путин обозначил амбициозные цели в сфере технологического развития. К 2030 году планируется достичь следующих показателей:

Затраты на исследования и разработки достигнут 2% ВВП.

Частные инвестиции в эту сферу увеличатся вдвое.

Президент подчеркнул необходимость координации работы различных фондов и институтов развития для более эффективного внедрения научных разработок.

Инновации и предпринимательство

За последние два года в сфере инноваций достигнут значительный прогресс. По словам президента, число заявок на изобретения выросло на 13%, а количество действующих товарных знаков достигло миллиона. Успешно развивается программа «Университет предпринимателей», в которую привлечено более 270 миллионов рублей внебюджетных средств.

Цифровая трансформация экономики

Особое внимание в выступлении было уделено развитию цифровой инфраструктуры. Президент сообщил о планах создания Национальной цифровой транспортно-логистической платформы и дальнейшем развитии электронных перевозочных документов. Ежемесячно оформляется более полутора миллионов таких документов.

— Сейчас задача — сделать использование цифрового рубля массовым как среди граждан, так и предприятий, банков. Прошу Центральный банк и правительство ускорить необходимые процедуры и определить сроки перехода на новый этап технологического развития нашей финансовой сферы, — отметил Владимир Путин.

Поддержка малого и среднего бизнеса

В рамках поддержки предпринимательства планируется:

развитие отечественных маркетплейсов;

интеграция цифровых платформ с государственными механизмами поддержки;

продвижение российских брендов на внутреннем и внешнем рынках.

Президент отметил успехи в развитии собственных платежных систем и подчеркнул важность укрепления независимой цифровой инфраструктуры для внешней торговли.

Перспективы экономического развития

По мнению главы государства, реализация намеченных планов позволит России войти в двадцатку мировых лидеров по условиям ведения бизнеса и укрепить свой экономический суверенитет. Особое внимание будет уделяться развитию международных транспортных коридоров, включая Трансарктический транспортный коридор.

«Нельзя допустить стагнации и рецессии»

В заключение Владимир Путин подчеркнул, что страна не должна допустить стагнации и рецессии экономики, при этом важнейшей задачей является обеспечение перехода экономики на траекторию сбалансированного роста, что подразумевает достижение умеренной инфляции и низкой безработицы.

— Некоторые специалисты и эксперты указывают на риски стагнации и даже рецессии. Этого, безусловно, ни в коем случае нельзя допустить, — заявил Путин в конце выступления.



Дмитрий Зайцев