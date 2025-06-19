В Татарстане пройдет фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн-2025»

Культурную программу представит народный артист России Олег Газманов, а также молодые исполнители из Татарстана и Башкортостана

Фото: Максим Платонов

21—22 июня в деревне Альвидино Пестречинского района Татарстана состоится VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн-2025». Это событие приурочено к трем важным датам:

80-летию Великой Победы;

Году защитника Отечества;

125-летию со дня рождения Героя Советского Союза Петра Гаврилова.

Организаторы мероприятия сообщили «Реальному времени», что в этом году участники увидят множество военной техники и новые пиротехнические эффекты. Особое внимание будет уделено деталям, включая униформу и снаряжение. Главными событиями станут три исторические реконструкции: «Я — Крепость, веду бой» (1941), «Вторжение» (1941) и «У стен Кенигсберга» (1945), в которых примут участие реконструкторы из России и других стран.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Финалом фестиваля станет реконструкция операции по взятию Кенигсберга — важного этапа, предшествующего капитуляции нацистской Германии. Также запланированы выставки, посвященные защитникам Отечества, включая специальную выставку о Герое России Иване Додосове.

Для детей и подростков организуют площадку «Арт-патриотизм» с мастер-классами, а также «Курс молодого бойца», где обучат стрелковой подготовке и штыковому бою. Самые меткие стрелки получат копию значка «Ворошиловский стрелок».

Новшеством фестиваля станет выставка обмундирования военнослужащих Красной Армии 1941—1945 годов, а также расширенная экспозиция медицинских инструментов от историка Александра Поволоцкого. Кроме того, пройдет парад раритетных автомобилей клуба «Ретромобиль».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Культурную программу представит народный артист России Олег Газманов, а также молодые исполнители из Татарстана и Башкортостана. Фестиваль поддерживают власти Татарстана и различные благотворительные организации.

В 2024 году ключевыми событиями стали реконструкция операции «Багратион», которую показали впервые, а также марш казанских курсантов, концерты клуба военно-исторической песни «Катюша», театра «Лориэн» и духового оркестра Казанского танкового училища под руководством дирижера, народного артиста Татарстана подполковника Яна Орехова.

Анастасия Фартыгина