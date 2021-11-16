В Казани начали незаконно монтировать пристрой к историческому зданию на улице Клары Цеткин
В Казани начали монтировать пристрой к зданию XIX века на улице Клары Цеткин, 6. Социолог Марья Леонтьева направила обращение в Комитет по охране объектов культурного наследия РТ.
Здание в Адмиралтейской слободе — исторически ценный градоформирующий объект. Сейчас в адрес собственника комитет направил предписание о прекращении работ, пишет «Татарстан-24».
В августе жители дома с барельефами, расположенного на углу улиц Серп и Молот и Клары Цеткин в Казани, пожаловались на то, что здание могут признать аварийным и снести. Многоквартирный дом №22/1 по ул. Серп и Молот построили в 1949 году.
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