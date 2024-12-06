Сеньковский Евгений Владимирович
Общая информация
Родился 29 октября 1981 г. в г. Караганда.
Образование:
— 2004 г. — Казанский Государственный Университет, факультет международных отношений и политологии,
— 2017 г. — профессиональная переподготовкя в Московской школе управления Сколково,
— 2018 г. — курс по финансовому контроллингу .
Трудовая деятельность:
— В 2002 год — организовал торговую сеть «Букет Столицы»,
— В 2008 году — стал владельцем товарного знака «Букет Столицы»,
— В 2012 году — секретарь первичного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
— В 2015 году — организовал федеральную сеть цветочных баз «Клумба»,
— С 2015 года — Исполнительный директор ООО «Вежари»
— Депутат Казанской городской думы.
Звания и награды:
Победитель конкурса «Предприниматель года «Золотя сотня — 2013».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420061, РТ, г.Казань, ул.Закиева, 31
- Телефон: 917 231 05 00
- Email: Evgeny.Senkovskii@tatar.ru
Дата последнего обновления: 06.12.2024