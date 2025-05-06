Памятники Фатиху Кариму и Дамиру Гилемханову откроют в Казани 8 мая

Памятник поэту-фронтовику Фатиху Каримову и бюст Героя России, участника СВО Дамира Гилемханова торжественно откроют в Казани в преддверии празднования 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войны 8 мая. Об этом сообщила в ходе брифинга в кабмине Татарстана вице-премьер республики Лейла Фазлеева.

— Соединение этих событий, увековечивание памяти участника Великой Отечественной войны и участника СВО — это тенденция сегодняшнего дня, — подчеркнула она.

По словам Лейлы Фазлеевой, в целом по Татарстану в преддверии праздника были приведены в порядок монументы, обелиски, связанные с событиями и героями Великой Отечественной войны. «Работу в ряде муниципалитетов продолжают. Будут открыты новые памятники, символизирующие победу советского народа», — добавила она.

Напомним, памятник поэту-фронтовику Фатыху Кариму появится в сквере «Молодежный» на улице Декабристов. Кроме того, в Казани возведут бюст генерала армии Махмута Гареева, откроют мемориальную доску Герою Советского Союза Георгию Мосолову. На улице Ипподромной откроется обновленный стенд в честь героев Великой Отечественной войны, именами которых названы улицы Вахитовского и Приволжского районов.

Галия Гарифуллина