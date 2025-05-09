Минниханов возложил цветы в Парке Победы в преддверии Парада в Казани

Фото: Динар Фатыхов

В преддверии торжественного Парада Победы на площади Тысячелетия, раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Парк Победы в Казани и возложил цветы к Вечному огню колоннады Мемориала Славы. Об этом сообщили в пресс-службе раиса республики.

В церемонии отдания почестей героям Великой Отечественной войны также приняли участие Госсоветник Татарстана, Герой Труда России Минтимер Шаймиев, председатель Госсовета Фарид Мухаметшин, премьер-министр Алексей Песошин и мэр Казани Ильсур Метшин.



Минниханов, Шаймиев и Песошин возложили цветы к Вечному огню, почтив память павших советских воинов минутой молчания. Затем прозвучали государственные гимны Российской Федерации и Республики Татарстан, после чего прошла рота почетного караула Казанского гарнизона.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Представители Казанского авиационного завода и Казанского вертолетного завода рассказали об истории легендарных самолетов и вертолетов, представленных в экспозиции Парка Победы. Затем цветы были возложены к Монументу Матерям и Вдовам погибших воинов и Монументу Советскому Солдату.

Раис республики также приветствовал ветеранов Военно-морского флота России, членов общественной организации «Морское собрание РТ», собравшихся в Парке Победы у подводной лодки К-403 «Казань» в ознаменование 80-й годовщины Победы. Состоялось памятное фотографирование.

Для участия в торжественном прохождении войск Казанского гарнизона на площади Тысячелетия Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев направились на автомобиле «Победа».

Рената Валеева