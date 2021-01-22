Тарнавский Егор Александрович
Общая информация
Родился 31 января 1989 года в г. Оломоуц (Чехия).
Образование
2012 г. — окончил ГОУ ВПО Ульяновский государственный технический университет по специальности «экономист».
Трудовая деятельность
Март-декабрь 2014 г. — директор муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных услуг» Дрожжановского муниципального района РТ.
2014-2015 гг. — директор муниципального унитарного предприятия «Прогресс» Дрожжановского муниципального района РТ.
2015-2018 гг. — заместитель руководителя исполнительного комитета Дрожжановского муниципального района РТ.
Февраль-март 2018 г. — советник главы Дрожжановского муниципального района РТ по экономике и инвестициям.
Март-июнь 2018 г. — заместитель руководителя исполнительного комитета Дрожжановского муниципального района РТ.
С 20 июня 2018 г. — заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420049, ул. Павлюхина, 75
- Телефон: (843) 267-68-23
Дата последнего обновления: 22.01.2021