Тарнавский Егор Александрович

Общая информация

Родился 31 января 1989 года в г. Оломоуц (Чехия).

Образование

2012 г. — окончил ГОУ ВПО Ульяновский государственный технический университет по специальности «экономист».

Трудовая деятельность

Март-декабрь 2014 г. — директор муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных услуг» Дрожжановского муниципального района РТ.

2014-2015 гг. — директор муниципального унитарного предприятия «Прогресс» Дрожжановского муниципального района РТ.

2015-2018 гг. — заместитель руководителя исполнительного комитета Дрожжановского муниципального района РТ.

Февраль-март 2018 г. — советник главы Дрожжановского муниципального района РТ по экономике и инвестициям.

Март-июнь 2018 г. — заместитель руководителя исполнительного комитета Дрожжановского муниципального района РТ.

С 20 июня 2018 г. — заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ.

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