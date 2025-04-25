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Роман Исланов стал новым руководителем Спасского района Татарстана

09:46, 25.04.2025
Роман Исланов стал новым руководителем Спасского района Татарстана
Фото: взято с сайта ribnaya-sloboda.tatarstan.ru

В Спасском районе Татарстана назначен новый руководитель — Роман Исланов. Он сменил на этом посту Фаргата Мухаметова. Представление нового главы прошло на внеочередной сессии, где его представил зампреда Госсовета республики Марат Ахметов.

взято с сайта spasskiy.tatarstan.ru

Роман Исланов ранее занимал должность замглавы Елабужского района. Он приступит к исполнению обязанностей 28 апреля. После необходимых процедур и выборов в местный Совет Исланов сможет претендовать на пост главы района.

Исланов родился 25 марта 1978 года в Куйбышеве и имеет образование по специальности «Финансы и кредит» Казанского государственного финансово-экономического института. Его карьера началась в банковской сфере, а с 2011 года он перешел на государственную службу, работая в Минфине Татарстана и Аппарате президента Татарстана.

С 2019 по 2023 год Исланов возглавлял Рыбно-Слободский район, где активно развивал инфраструктуру, сельское хозяйство и туризм. В числе его достижений — проект «Рыбная Слобода — исторический центр Прикамья». После этого он стал руководителем исполкома Елабужского района.

Исланов имеет несколько государственных наград, включая медали «В память 1000-летия Казани» и «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года», а также Почетную грамоту Министерства труда и соцразвития России.

Напомним, что вчера Роберт Искандаров возглавил Менделеевский район Татарстана, заменив Радмира Беляева, который стал руководителем Нижнекамского района. Бывший глава Нижнекамского района Рамиль Муллин досрочно ушел с поста. Егора Тарнавского назначили новым главой Новошешминского района, ранее он занимал пост замминистра экологии республики. Подробнее о его планах на новом посту — в материале «Реального времени».

Анастасия Фартыгина

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