Роман Исланов стал новым руководителем Спасского района Татарстана

В Спасском районе Татарстана назначен новый руководитель — Роман Исланов. Он сменил на этом посту Фаргата Мухаметова. Представление нового главы прошло на внеочередной сессии, где его представил зампреда Госсовета республики Марат Ахметов.

Роман Исланов ранее занимал должность замглавы Елабужского района. Он приступит к исполнению обязанностей 28 апреля. После необходимых процедур и выборов в местный Совет Исланов сможет претендовать на пост главы района.

Исланов родился 25 марта 1978 года в Куйбышеве и имеет образование по специальности «Финансы и кредит» Казанского государственного финансово-экономического института. Его карьера началась в банковской сфере, а с 2011 года он перешел на государственную службу, работая в Минфине Татарстана и Аппарате президента Татарстана.

С 2019 по 2023 год Исланов возглавлял Рыбно-Слободский район, где активно развивал инфраструктуру, сельское хозяйство и туризм. В числе его достижений — проект «Рыбная Слобода — исторический центр Прикамья». После этого он стал руководителем исполкома Елабужского района.

Исланов имеет несколько государственных наград, включая медали «В память 1000-летия Казани» и «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года», а также Почетную грамоту Министерства труда и соцразвития России.

Напомним, что вчера Роберт Искандаров возглавил Менделеевский район Татарстана, заменив Радмира Беляева, который стал руководителем Нижнекамского района. Бывший глава Нижнекамского района Рамиль Муллин досрочно ушел с поста. Егора Тарнавского назначили новым главой Новошешминского района, ранее он занимал пост замминистра экологии республики. Подробнее о его планах на новом посту — в материале «Реального времени».

Анастасия Фартыгина