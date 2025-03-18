Мухаметшин: воссоединение Крыма с Россией — символ восстановления исторической справедливости

Фото: Мария Зверева

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин поздравил граждан с Днем воссоединения Крыма с Россией. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

— Сегодня в нашей стране отмечается День воссоединения Крыма с Россией. 11 лет назад, 18 марта 2014 года, Крым и Севастополь, соблюдая все нормы международного права, проведя референдум, вошли в состав Российской Федерации. Эта знаковая историческая дата стала символом восстановления исторической справедливости и единства нашего народа, — написал он.

По словам Мухаметшина, Крымская весна 2014 года — важнейшая веха в истории современного Российского государства.

— Мужество и вера, преданность памяти героических предков, любовь к нашей общей Отчизне — вот те движущие силы, что помогли нам выстоять в тот непростой период, — подчеркнул он.

Председатель Госсовета выразил уверенность, что созидательная энергия, трудолюбие и патриотизм жителей полуострова направлены на противостояние внешним угрозам, защиту родной земли, реализацию национальных целей развития и перспективных планов модернизации региональной экономики, проведение социальных реформ и повышение уровня жизни.

взято с сайта kremlin.ru

Мухаметшин отметил, что многонациональный Татарстан, как и многие другие субъекты Федерации, оказывает значительную поддержку крымчанам.

— Уверен, дружественное многостороннее сотрудничество наших регионов будет и впредь активно развиваться по всем направлениям, — подчеркнул он.

Напомним, в честь этого события телебашни по всей стране, включая Казань, будут украшены праздничной иллюминацией.

