В Госдуму внесли законопроект о сроке выплат единовременных пособий раненым военным

Фото: Динар Фатыхов

Депутаты партии «Единая Россия» внесли в Госдуму законопроект, который устанавливает предельный срок выплат единовременных пособий военнослужащим и добровольцам, получившим ранения, препятствующие продолжению службы, а также членам семей погибших военнослужащих и добровольцев. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Сейчас законодательных ограничений на максимальную продолжительность срока выплат нет. Это зачастую приводит к необоснованно долгому ожиданию и жалобам со стороны военнослужащих, добровольцев и членов их семей.

Согласно новому законопроекту, после получения полного комплекта документов для выплаты пособия ведомство или уполномоченная организация должны провести их проверку в срок, не превышающий 15 дней. После подтверждения полноты комплекта выплата будет произведена в такой же срок.

Реальное время / realnoevremya.ru

Секретарь генсовета партии Владимир Якушев подчеркнул, что «Единая Россия» последовательно обеспечивает выполнение всех гарантий и обязательств перед участниками СВО. Законопроект закрепит обязательный 15-дневный срок выплаты единовременного пособия членам семьи погибшего военнослужащего или добровольца, а также тем, кто получил военную травму, увечье или заболевание, препятствующее продолжению военной службы. Срок проверки полноты и правильности оформления документов также будет ограничен 15 днями.

В случае принятия закона органы госвласти, в которых предусмотрена военная служба, будут обязаны привести ведомственные акты в соответствие с требованиями.

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Рената Валеева