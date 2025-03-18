В Татарстане рассмотрят законопроект о введении штрафов за нарушения при содержании домашних животных

Фото: Ринат Назметдинов

На предстоящем заседании Госсовета Татарстана депутаты планируют рассмотреть проект закона «О внесении изменений в Кодекс РТ об административных правонарушениях», который предполагает введение штрафов за нарушения при содержании домашних животных. Его представил начальник Главного управления ветеринарии при Кабмине Татарстана Алмаз Хисамутдинов на заседании Комитета по законности и правопорядку.

В соответствии с федеральным законодательством регионы вправе устанавливать дополнительные требования к содержанию домашних животных, включая правила их выгула. В Татарстане уже существует обязательная регистрация собак, а также запрет на содержание домашних животных в местах общего пользования многоквартирных домов и на придомовых территориях.

Законопроектом предлагается установить административную ответственность за несоблюдение данных правил. Для граждан, владельцев домашних животных, предусмотрены штрафы в размере от 2 до 4 тыс. рублей. Повторное нарушение требования об обязательной регистрации собаки повлечет штраф в размере 5 тысяч рублей.

Напомним, что глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас высказал инициативу ввести уголовную ответственность для владельцев собак за их самовыгул.



Матвей Гавриков