В Госдуме предложили умерщвлять бездомных животных

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Депутаты Госдумы предложили умерщвлять бездомных животных. Идею озвучили в ходе первого заседания рабочей группы «по совершенствованию законодательства, направленного на защиту граждан от нападения бездомных животных», после поручения председателя Госдумы Вячеслава Володина. Об этом сообщает «Коммерсант».

Два дня назад председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил председателю думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нине Останиной подготовить законопроект по защите детей от нападения бродячих собак до 3 марта. Он также призвал правительство России присоединиться к этой работе.

— Если бесхозная собака находится на улице, ее нужно отловить. 30 дней подержать в приюте на случай, если объявится хозяин, а потом утилизировать, — сказал депутат Бийсултан Хамзаев.

По мнению чиновников, бездомных животных необходимо отлавливать, содержать в течение месяца и в случае, если их не забрали, умерщвлять. Это предложение рабочая группа намерена вынести на обсуждение Совета Госдумы.

Если инициативу одобрят, в законе запишут обязательство региональных властей содержать собаку после отлова не менее 30 дней у волонтеров или в приюте и обеспечивать достаточное информирование граждан для поиска хозяев или новых владельцев. Право на усыпление должно оставаться, отметила депутат Нина Останина, но добавила, что «реализация таких мер должна быть осторожной и надо все просчитать».

Напомним, в 2025 году Татарстан направит более 59 млн рублей на программу по отлову бездомных животных. Часть тендеров на 16,4 млн уже опубликовали на портале госзакупок.

Наибольшие средства выделены для:

Зеленодольска — 2,9 млн рублей;

Альметьевска — 2,55 млн рублей;

Казани — 1,8 млн рублей;

Бугульмы — 1,6 млн рублей;

Лениногорска — 947 тыс. рублей.

Елизавета Пуншева