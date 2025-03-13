Комитет Совфеда отклонил законопроект об эвтаназии бездомных животных

Фото: Василий Иванов

Комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству подготовил отрицательный отзыв на законопроект, предлагающий умерщвление бездомных животных в приютах. Председатель комитета Андрей Клишас выразил недоумение по поводу инициативы, которая, по его мнению, противоречит постановлению Конституционного суда. Об этом сообщили в «Российской газете».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Законопроект был внесен группой депутатов в ответ на случаи нападения собак на детей. Авторы предлагают изменить существующие нормы, позволяя регионам устанавливать максимальные сроки нахождения бездомных животных в приютах. По истечении этого срока животные подлежат «гуманному умерщвлению», что подразумевает их усыпление.

Клишас уточнил, что законопроект не учитывает решение Конституционного суда, который разрешает умерщвление бездомных животных только в экстраординарных случаях, таких как угроза жизни или здоровью людей. Суд также подчеркнул, что нехватка бюджетных средств на содержание животных в приютах не является основанием для их уничтожения.



Анастасия Фартыгина