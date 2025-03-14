В Казани в марте пройдут бесплатные выездные регистрации чипированных собак

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В марте в столице Татарстана пройдут бесплатные выездные регистрации чипированных собак. Мероприятие позволит владельцам внести данные о своих питомцах в федеральную базу данных или международный стандарт учета домашних животных, что значительно упростит поиск животного в случае его потери.

Первая выездная регистрация состоится завтра, 15 марта, в Приволжском районе. Горожан с четвероногими друзьями будут ждать в поселке Вишневка по адресу: ул. Большая, 1а (площадка у магазина). Об этом сообщает мэрия Казани.

22 марта оформить документы на своих питомцев смогут жители Кировского района. Выездная регистрация пройдет в жилом районе «Салават купере» по адресу: ул. Наиля Юсупова, 9 (парковка дома, около магазина).

Кроме того, хозяев из Приволжского района вместе с домашними любимцами ждут 29 марта в поселке Отары по адресу: ул. Калинина, 60а (на площадке возле ДК).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Выездные регистрации по всем адресам пройдут с 10:00 до 14:00. Владельцам необходимо представить собственный паспорт и ИНН, заполнить заявление, а также предъявить ветеринарный паспорт своего питомца.

Перед процедурой чипирования ветеринарные врачи проведут осмотр животного. Чип будет установлен под кожу в области холки с использованием специального шприца. Микросхема по размеру сопоставима с рисовым зернышком, не причиняет питомцу дискомфорта и абсолютно безопасна. Вся процедура занимает около 15 минут.

Рената Валеева