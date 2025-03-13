В Казани и других городах России отметят годовщину воссоединения Крыма
18 марта в России отметят 11-ю годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией. В честь этого события телебашни по всей стране, включая Казань, будут украшены праздничной иллюминацией. Об этом сообщили в ТАСС.
На медиафасаде симферопольской телебашни появятся изображения флагов и гербов России и Крыма, а также видеооткрытка с силуэтом полуострова в цветах триколора. В бегущей строке будет написано: «Крымская весна. Все началось с нас!»
В Казани на телебашне также будут выведены надписи «Мы вместе!», «Крым — это Россия!» и «Добро пожаловать в родную гавань!», а также изображение знаменитого памятника «Ласточкино гнездо».
Кроме Казани, праздничная иллюминация появится в таких городах, как Благовещенск, Воронеж, Новосибирск, Омск, Самара и Тверь. В других городах, включая Братск, Брянск, Грозный и Калининград, на телебашнях будут показаны тексты «18 марта — День воссоединения Крыма с Россией» и всполохи салюта.
В память о годовщине воссоединения также запланированы оригинальные световые шоу на высотных объектах РТРС в различных городах, включая Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и Уфу.
Напомним, что 16 марта 2014 года крымчане проголосовали на референдуме за возвращение региона в состав России, а 18 марта был подписан договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации.
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