В Казани и других городах России отметят годовщину воссоединения Крыма

Фото: Максим Платонов

18 марта в России отметят 11-ю годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией. В честь этого события телебашни по всей стране, включая Казань, будут украшены праздничной иллюминацией. Об этом сообщили в ТАСС.

На медиафасаде симферопольской телебашни появятся изображения флагов и гербов России и Крыма, а также видеооткрытка с силуэтом полуострова в цветах триколора. В бегущей строке будет написано: «Крымская весна. Все началось с нас!»

В Казани на телебашне также будут выведены надписи «Мы вместе!», «Крым — это Россия!» и «Добро пожаловать в родную гавань!», а также изображение знаменитого памятника «Ласточкино гнездо».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Кроме Казани, праздничная иллюминация появится в таких городах, как Благовещенск, Воронеж, Новосибирск, Омск, Самара и Тверь. В других городах, включая Братск, Брянск, Грозный и Калининград, на телебашнях будут показаны тексты «18 марта — День воссоединения Крыма с Россией» и всполохи салюта.

В память о годовщине воссоединения также запланированы оригинальные световые шоу на высотных объектах РТРС в различных городах, включая Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и Уфу.

Напомним, что 16 марта 2014 года крымчане проголосовали на референдуме за возвращение региона в состав России, а 18 марта был подписан договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации.

Анастасия Фартыгина