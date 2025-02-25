Рестарт «Рубина» в РПЛ: что изменилось, за кем следить, почему нет трансферов

Главные вопросы к команде Рахимова перед возобновлением сезона

Фото: Динар Фатыхов

Весенний отрезок сезона «Рубин» начинает в Грозном 1 марта матчем с «Ахматом». Как казанцы готовились к рестарту чемпионата и что ждать от команды Рашида Рахимова — читайте в материале «Реального времени».

Как прошли сборы в Турции: матчи, отмена игры, закрытый режим



Все три зимних тренировочных сбора «Рубин» провел в Турции. Самый экономичный вариант трехмесячного «квартирования» в турецком Белеке обходится клубам в среднем в 330 тысяч евро. Место считается популярным среди российских команд средней руки. Помимо казанцев, там же готовились к весне еще несколько представителей Российской премьер-лиги (РПЛ).

Свои коррективы в подготовку «Рубина» внесли погодные условия. Команда из-за проливных дождей не смогла провести один из контрольных матчей, сорвав план своих занятий. Тренер Рашид Рахимов два первых сбора жаловался на сбитый режим, что вкупе с не очень удачными результатами «рубиновых» заставило болельщиков изрядно поволноваться.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Всего «Рубин» провел с января по конец февраля семь игр, в которых одержал четыре победы при одной ничьей и двух поражениях. Самым эпичным стал поединок против сборной КНДР. Казанцы проиграли северокорейцам с разгромным счетом 1:4, притом что играли практически основным составом. Мини-скандал от такого результата вылился в переход команды в закрытый режим. Последние два контрольных матча «Рубин» показывать не стал.

В клубе объяснили такую закрытость желанием поработать над тактическими моментами. Но команда закрылась не от всех. Получилось так: представители клубов РПЛ свободно посмотрели игру с «Сочи», а без показа оставили только собственных болельщиков. В итоге в последнем матче «Рубина» на сборах в Турции включили жесткий контроль. С «Оренбургом» не было ни трансляций, ни составов команд, ни авторов голов, коих было много — 5:3 в пользу казанцев.

Сохранили Даку, но не подписали новичков

Ноль трансферов на вход — главный итог зимнего трансферного окна «Рубина». Клуб всю зиму искал усиления в центр защиты, но так никого и не нашел. По одной из версий, в руководстве считают нынешний состав достаточным для решения задач в оставшейся части сезона. В дедлайн дозаявочной кампании казанцы пытались экстренно арендовать защитника «Зенита» Родригао. Бразилец был близок к переезду в Казань, пока у питерцев не сорвался один из собственных трансферов. В итоге Рахимову предстоит обходиться силами тех, кто у него имеется в наличии.

Зато клуб смог разгрузить платежную ведомость, если так можно назвать уход в аренду трех игроков. «Рубин» зимой отправил по арендным соглашениям в другие команды полузащитников Александра Ломовицкого, Даниила Кузнецова и Умарали Рахмоналиева. Последний с казанцами в этом сезоне не пересечется — уехал в Азербайджан. А вот Ломовицкого и Кузнецова ждем теперь в Казани с их новыми командами.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

А еще «Рубин» чуть-чуть заработал в зимний период. Клубу капнули деньги за трансфер нападающего Джоэля Фамейе в Венгрию. Местная «Академия Пушкаша» выкупила контракт ганского форварда за 350 тысяч евро (здесь и далее данные с портала Transfermarkt, — прим. ред.). Кроме этого, казанцам полагаются солидарные выплаты от перехода экс-хавбека «рубиновых» Хвичи Кварацхелии из «Наполи» в ПСЖ. Чемпион Франции приобрел грузинского полузащитника за 70 млн евро, а значит, «Рубин» должен получить за воспитание игрока 962,5 тысячи евро.

Но самым важным достижением клуба стало сохранение нападающего Мирлинда Даку. Албанский форвард решил остаться в Казани еще на полгода, отложив вопрос своего трансфера до лета. Зимой существовал риск того, что лидер казанцев сорвется в другой клуб. Однако готовых выложить около 10 млн евро за Даку не нашлось.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

За кем следить: Васильев, Мукба, Дардан и Чуни

В отсутствие трансферов важной становится работа с имеющимися кадрами. В «Рубине» есть игроки, чей потенциал еще не раскрыт в полной мере. К таковым можно отнести Дардана Шабанхаджая. Футболист приходил в клуб в статусе нападающего, завершителя атак, но используется Рахимовым в несколько ином виде. На сборах в Турции именно Дардан выглядел свежее остальных. Кажется, Шабанхаджай окончательно приноровился к условиям в «Рубине» и готов сверкнуть уже весной.

Есть большие ожидания от игры Марвина Чуни. Летний новичок команды долго лечился от травмы и не сразу включился в работу на сборах. Рахимов медленно вводил его в состав, давая играть по 15—20 минут. Именно столько игрового времени Марвин будет получать во второй части сезона. Однако с учетом возможного трансфера Даку летом прокачка Чуни до статуса основного нападающего команды станет важной задачей тренерского штаба уже весной.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Помимо этого, Рахимов активно подтягивал в состав молодых Никиту Васильева и Энри Мукбу. Оба игрока запомнились яркими действиями на поле в контрольных матчах, так что в весенней части сезона наверняка получат свои шансы. У Мукбы с его габаритами в силовом футболе Рахимова больше преимуществ. Васильеву стиль нынешнего тренера «Рубина» едва ли подходит, сейчас в Казани в фаворе другие скилы.

Соперники в марте

Первым соперником «Рубина» после возобновления сезона станет «Ахмат». Грозненский клуб набрал отличный ход. С учетом концовки прошлого года и контрольных игр на сборах зимой у команды Сергея Ташуева в последних 12 матчах одержано 11 побед. При этом в девяти случаях грозненцы оставили свои ворота в неприкосновенности.

Осеннюю часть сезона «Ахмат» закончил на предпоследнем месте в турнирной таблице РПЛ. Теперь перед Ташуевым стоит задача вывести команду как минимум в зону стыковых матчей. Встреча с «Рубином» пройдет 1 марта в Грозном и станет важной проверкой сил для хозяев поля. Так что легкой прогулкой игра для подопечных Рахимова точно не станет.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Уже 9 марта «Рубин» ждет первый домашний матч в новом году, и сразу же статусный. В гости к казанцам приедет «Спартак», потративший рекордную для клуба сумму на зимние трансферы. А 12-го числа «рубиновые» отправятся на выезд в Екатеринбург, где сыграют с «Уралом» в рамках плей-офф Кубка России. Поражение будет означать вылет из турнира.

До перерыва на матчи сборных «Рубин» успеет принять дома «Пари НН». Нижегородцы изрядно видоизменили состав за зиму, подписав целый ряд новичков. Март казанская команда завершит игрой в Санкт-Петербурге против действующего чемпиона страны «Зенита».

Очевидный прогноз на первый месяц весны для «Рубина» такой: две победы, два поражения и проход в следующий раунд Кубка. А там уже как сложится.