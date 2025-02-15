Соперник готовился месяц, а «Рубин»? Странные оправдания Рахимова после разгрома от КНДР
Готов ли «Рубин» к возобновлению сезона РПЛ — большой вопрос
«Рубин» сенсационно проиграл сборной КНДР на тренировочном сборе в Турции со счетом 1:4. Результат вряд ли отражает тот футбол, который был на поле. Однако северокорейские футболисты доказали свою состоятельность, разгромив соперника. Как «Рубин» умудрился проиграть КНДР — в материале «Реального времени».
Не то, что ожидали
Когда стало известно о том, что одним из следующих соперников «Рубина» на сборе в Турции станет сборная КНДР, то многим такой спарринг показался смешным. Отношение к северокорейским футболистам в России остается соответственным. Никто не воспринимал всерьез эту команду. Оказалось, что зря.
«Рубин» умудрился проиграть Северной Корее с разгромным счетом 1:4, чего явно никто не ожидал. А ведь матч изначально складывался в пользу казанцев. Уже на 14-й минуте игры был удален один из игроков сборной КНДР. Северокорейские футболисты действовали жестко, иногда переходя на откровенную грубость. В концовке первого тайма «Рубин» заработал пенальти, но Мирлинд Даку не реализовал свою попытку. Еще был один отмененный гол в ворота корейцев — судьи зафиксировали офсайд за пару секунд до того, как мяч оказался в сетке.
Несмотря на грубую игру соперника, тренерский штаб «Рубина» не стал уводить команду или менять ведущих игроков. Состав казанцев был близок к основному, так что риски оказались большими. Однако на послематчевой пресс-конференции Рашид Рахимов наоборот заметил, что такая жесткая игра — норма.
— Это хорошо. Там где тяжело, где больно, нужно искать моменты, терпеть. Соперник показал жесткий стык, жесткую борьбу, не жалели ни себя, ни нас. Футбол — контактный вид спорта. Нужно уметь перебороть эти моменты, — сказал Рахимов.
КНДР тренируется уже месяц, а что делает «Рубин»?
Все это было следствием не слишком хорошей технической подготовки игроков соперника. Порой северокорейцы просто не могли пробить по мячу или попадались на детские финты казанцев. Зато у КНДР было все отлично с физикой — казалось, что они совсем не устают, — и с организацией игры. Как итог — гол на 44-й минуте встречи. Причем получилось разыграть очень красивую комбинацию. Заброс с центра поля, скидка от нападающего и хлесткий удар в нижний угол ворот Евгения Ставера. И все это при полном отсутствии борьбы от игроков «Рубина». Ни в начальной, ни в завершающей стадии атаки возле футболистов КНДР не было соперника.
Второй гол также пришел в ворота казанцев после небольшого розыгрыша мяча северокорейцами. Азиаты разыграли угловой, в пару касаний оказавшись в штрафной «Рубина». Оттуда нападающий КНДР бил головой, а форвард «рубиновых» Марвин Чуни случайно срезал мяч за шиворот Ставера.
Соперник на удивление легко выбегал в контратаки. Один из таких забегов закончился очередным взятием ворот казанцев. Игрок сборной КНДР пробежал по флангу, подал в штрафную, откуда форвард северокорейцев прошил вратаря «Рубина» — 0:3. Гол получился вратарским, никто не понял, каким образом мяч оказался в сетке ворот. Ближний угол вратарь обязан закрывать — простая футбольная истина.
Четвертый раз сборная КНДР отличилась после классного удара северокорейского форварда. Игрок соперника с угла штрафной пальнул издали, и попал прямо в дальнюю девятку ворот. Ставер был бессилен.
Всё это происходило под суровым взглядом Рашида Рахимова, которому оставалось лишь разводить руками после каждого из голов соперника. Ничего сверхъестественного северокорейцы казанцам не предложили, но результат, как говорится, на табло.
— Эта сборная уже месяц тренируется, поэтому игроки очень хорошо друг друга знают. Корейцы показали, что скорость и организация — их сильные качества, — резюмировал поражение от КНДР Рахимов.
«Рубину», сидящему месяц там же на сборах в Турции, видимо, нужно больше времени, чем северокорейцам, для подготовки к сезону.
Ждем трансферы?
За 15 дней до первого официального матча чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) команда Рахимова продолжает испытывать сложности с забитыми голами. В игре с КНДР казанцы могли забивать штук 10 мячей, однако получилось распечатать ворота соперника лишь раз. Единственный точный удар в свой актив записал Никола Чумич, радость которого была недолгой. Вопросы реализации один гол не снимал.
— Матч показал, что есть много моментов, на которые нужно обратить внимание. Огромное количество моментов было у нас, их нужно было реализовывать. Уже в первом тайме нужно было вести в три мяча, тогда бы этого обескураживающего счета не было. Но пропустили в конце первого тайма и в начале второго. Когда команда пропускает, есть и вина вратаря. Но я бы не стал на этом заострять внимание, — сказал Рахимов.
Да, сложностей у «Рубина» пока нет лишь с пропущенными голами. Третью игру подряд казанцы заканчивают без «сухаря» с общим счетом 3:7. Причем в двух последних матчах в воротах сыграл основной голкипер Евгений Ставер. В этих поединках к вратарю накопилось много претензий, так что возникает справедливый вопрос: а готов ли он к сезону?
Между тем трансферное окно в России закрывается уже 20 февраля. Казанский клуб до сих пор остается без зимних новичков. Есть большая вероятность, что казанцы закончат сезон без обновления состава. Но матч с КНДР оставил неоднозначное впечатление о готовности «Рубина». Кажется, без трансферов команде не обойтись.
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