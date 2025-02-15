Соперник готовился месяц, а «Рубин»? Странные оправдания Рахимова после разгрома от КНДР

Готов ли «Рубин» к возобновлению сезона РПЛ — большой вопрос

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» сенсационно проиграл сборной КНДР на тренировочном сборе в Турции со счетом 1:4. Результат вряд ли отражает тот футбол, который был на поле. Однако северокорейские футболисты доказали свою состоятельность, разгромив соперника. Как «Рубин» умудрился проиграть КНДР — в материале «Реального времени».

Не то, что ожидали



Когда стало известно о том, что одним из следующих соперников «Рубина» на сборе в Турции станет сборная КНДР, то многим такой спарринг показался смешным. Отношение к северокорейским футболистам в России остается соответственным. Никто не воспринимал всерьез эту команду. Оказалось, что зря.

«Рубин» умудрился проиграть Северной Корее с разгромным счетом 1:4, чего явно никто не ожидал. А ведь матч изначально складывался в пользу казанцев. Уже на 14-й минуте игры был удален один из игроков сборной КНДР. Северокорейские футболисты действовали жестко, иногда переходя на откровенную грубость. В концовке первого тайма «Рубин» заработал пенальти, но Мирлинд Даку не реализовал свою попытку. Еще был один отмененный гол в ворота корейцев — судьи зафиксировали офсайд за пару секунд до того, как мяч оказался в сетке.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Несмотря на грубую игру соперника, тренерский штаб «Рубина» не стал уводить команду или менять ведущих игроков. Состав казанцев был близок к основному, так что риски оказались большими. Однако на послематчевой пресс-конференции Рашид Рахимов наоборот заметил, что такая жесткая игра — норма.

— Это хорошо. Там где тяжело, где больно, нужно искать моменты, терпеть. Соперник показал жесткий стык, жесткую борьбу, не жалели ни себя, ни нас. Футбол — контактный вид спорта. Нужно уметь перебороть эти моменты, — сказал Рахимов.

КНДР тренируется уже месяц, а что делает «Рубин»?

Все это было следствием не слишком хорошей технической подготовки игроков соперника. Порой северокорейцы просто не могли пробить по мячу или попадались на детские финты казанцев. Зато у КНДР было все отлично с физикой — казалось, что они совсем не устают, — и с организацией игры. Как итог — гол на 44-й минуте встречи. Причем получилось разыграть очень красивую комбинацию. Заброс с центра поля, скидка от нападающего и хлесткий удар в нижний угол ворот Евгения Ставера. И все это при полном отсутствии борьбы от игроков «Рубина». Ни в начальной, ни в завершающей стадии атаки возле футболистов КНДР не было соперника.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Второй гол также пришел в ворота казанцев после небольшого розыгрыша мяча северокорейцами. Азиаты разыграли угловой, в пару касаний оказавшись в штрафной «Рубина». Оттуда нападающий КНДР бил головой, а форвард «рубиновых» Марвин Чуни случайно срезал мяч за шиворот Ставера.

Соперник на удивление легко выбегал в контратаки. Один из таких забегов закончился очередным взятием ворот казанцев. Игрок сборной КНДР пробежал по флангу, подал в штрафную, откуда форвард северокорейцев прошил вратаря «Рубина» — 0:3. Гол получился вратарским, никто не понял, каким образом мяч оказался в сетке ворот. Ближний угол вратарь обязан закрывать — простая футбольная истина.

Четвертый раз сборная КНДР отличилась после классного удара северокорейского форварда. Игрок соперника с угла штрафной пальнул издали, и попал прямо в дальнюю девятку ворот. Ставер был бессилен.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Всё это происходило под суровым взглядом Рашида Рахимова, которому оставалось лишь разводить руками после каждого из голов соперника. Ничего сверхъестественного северокорейцы казанцам не предложили, но результат, как говорится, на табло.

— Эта сборная уже месяц тренируется, поэтому игроки очень хорошо друг друга знают. Корейцы показали, что скорость и организация — их сильные качества, — резюмировал поражение от КНДР Рахимов.

«Рубину», сидящему месяц там же на сборах в Турции, видимо, нужно больше времени, чем северокорейцам, для подготовки к сезону.

Ждем трансферы?

За 15 дней до первого официального матча чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) команда Рахимова продолжает испытывать сложности с забитыми голами. В игре с КНДР казанцы могли забивать штук 10 мячей, однако получилось распечатать ворота соперника лишь раз. Единственный точный удар в свой актив записал Никола Чумич, радость которого была недолгой. Вопросы реализации один гол не снимал.

— Матч показал, что есть много моментов, на которые нужно обратить внимание. Огромное количество моментов было у нас, их нужно было реализовывать. Уже в первом тайме нужно было вести в три мяча, тогда бы этого обескураживающего счета не было. Но пропустили в конце первого тайма и в начале второго. Когда команда пропускает, есть и вина вратаря. Но я бы не стал на этом заострять внимание, — сказал Рахимов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Да, сложностей у «Рубина» пока нет лишь с пропущенными голами. Третью игру подряд казанцы заканчивают без «сухаря» с общим счетом 3:7. Причем в двух последних матчах в воротах сыграл основной голкипер Евгений Ставер. В этих поединках к вратарю накопилось много претензий, так что возникает справедливый вопрос: а готов ли он к сезону?



Между тем трансферное окно в России закрывается уже 20 февраля. Казанский клуб до сих пор остается без зимних новичков. Есть большая вероятность, что казанцы закончат сезон без обновления состава. Но матч с КНДР оставил неоднозначное впечатление о готовности «Рубина». Кажется, без трансферов команде не обойтись.