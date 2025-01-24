Трансфер Хвичи в ПСЖ: сколько заработает «Рубин», когда деньги поступят в клуб и кто платит

«Рубиновые» могли заработать десятки миллионов, но…

Фото: Максим Платонов

Один из самых успешных бывших футболистов «Рубина» Хвича Кварацхелия на прошлой неделе перешел в стан многократного чемпиона Франции «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ). Для казанского клуба этот трансфер позволил хоть немного «отбить» затраты на воспитание грузинского футболиста, бесплатно покинувшего Казань с началом СВО. Сколько заработает «Рубин» от перехода Хвичи, когда деньги поступят в клуб и кто их будет выплачивать — в материале «Реального времени».

Крупнейшая сделка начала зимы



Первая крупная трансферная сделка нынешней зимы в мировом футболе оказалась связана с «Рубином». В конце прошлой недели ПСЖ оформил переход экс-полузащитника казанцев Хвичи Кварацхелии из итальянского «Наполи». По некоторым данным, сумма трансфера составила 70 миллионов евро, а сам футболист будет зарабатывать в новом клубе в пять раз больше, чем получал в Италии.

— Для меня большая честь носить футболку ПСЖ. Мечтал играть за одну из величайших команд мира. Это большая гордость и мечта, и мы будем бороться вместе, чтобы осуществить наши мечты. Я очень счастлив. Проект убедил меня. Я знаю, чего хочет добиться клуб и как он работает с игроками. Здесь играло много великих игроков, я не особо раздумывал, когда у меня появилась возможность приехать в Париж, — прокомментировал свой переход Кварацхелия.

Говоря о легендах ПСЖ, прежде всего вспоминается Килиан Мбаппе. Один из лучших игроков современности покинул Париж летом, перебравшись в мадридский «Реал». Именно Кварацхелии предстоит стать заменой французу. Неудивительно, что грузинский хавбек получил в новом клубе свой любимый 7-й номер, под которым в ПСЖ играл Мбаппе.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Между тем часть денег с трансфера Хвичи полагается казанскому «Рубину», за который грузинский футболист выступал с 6 июля 2019 по 31 марта 2022 года. По регламенту казанцы претендуют на солидарные выплаты, гарантированные клубам, принявшим участие в воспитании футболиста в период его жизни с 12 до 23 лет. В России, помимо «Рубина», Кварацхелия также выступал за «Локомотив».

Чуть меньше миллиона евро

Чтобы разобраться в финансовой составляющей вопроса, «Реальное время» обратилось к эксперту — главе Первой футбольной правовой компании «Алетейя» Антону Смирнову. По его расчетам, «Рубину» с трансфера Кварацхелии полагается 962,5 тысячи евро.

— Если опираться на данные с портала Transfermarkt, то Хвича принадлежал «Рубину» почти два года и девять месяцев, «Локомотиву» — четыре месяца и восемнадцать дней. В паспорте футболиста эти даты могут чуть отличаться. Отталкиваясь от суммы трансфера в 70 миллионов евро, указываемой в СМИ, можно сказать, что на солидарные выплаты пойдет 3,5 млн евро — это 5% от продажи игрока. «Рубину» будет причитаться примерно 962 500 евро. «Локомотив» может заработать около 131 тысячи евро.

Считается это так: период подготовки игрока от 12 до 23 лет. С 12 до 15 лет клуб получает по 0,25% от суммы трансфера, а начиная с 16 и до 23 лет — 0,5%. Хвича был в «Рубине» после 18 лет. Соответственно, это 10% от суммы в 3,5 млн евро за каждый год и еще 7,5% за неполные девять месяцев. Выходит 27,5%, а это 962 500 евро.

Плюс есть условные выплаты за трансфер. Например, в случае достижения игроком индивидуальных показателей ПСЖ должен заплатить «Наполи» еще определенную сумму. В таком случае сумма выплат «Локомотиву» и «Рубину» может вырасти, заявил Смирнов «Реальному времени».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Когда произойдут выплаты?

По регламенту, солидарные выплаты производит сторона покупателя. В данном случае — ПСЖ. Также установлены сроки перевода денежных средств — 30 дней с момента совершения транша. При этом эксперт подчеркнул, что есть некоторые нюансы в данном вопросе.

— Выяснять, кому и сколько платить, — обязанность нового клуба. Всю солидарную часть трансфера Хвичи выплачивает ПСЖ. Солидарные выплаты за игрока должны быть произведены в течение тридцати дней с момента регистрации трансфера. Но если оплата произведена не сразу, а по частям, то выплата должна быть осуществлена в течение 30 дней после соответствующего транша. То есть с каждой суммы, которая выплачена ПСЖ в адрес «Наполи», в течение тридцати дней должен пойти процент «Рубину», «Локомотиву» и другим клубам, участвовавшим в подготовке футболиста, — добавил Смирнов.

Французское издание Le Parisien ранее сообщало, что ПСЖ переведет «Наполи» положенную сумму за трансфер Кварацхелии в три этапа. Таким образом, «Рубин» также должен получить деньги за переход грузинского футболиста в три транша. Конечно же, без учета бонусов и иных соответствующих выплат по трансферу игрока.



«Копейки» от желаемого

Стоит напомнить историю взаимоотношений Кварацхелии с «Рубином». Грузинский футболист переходил в казанский клуб в 18-летнем возрасте, в статусе перспективного игрока молодежной сборной своей страны. Уже в Казани Хвича сделал качественный рывок в карьере, увеличив свою трансферную стоимость в несколько раз. В 2021-м году за полузащитника предлагали неплохие суммы, однако клуб, рассчитывая получить гораздо больше, отказывался от трансфера.

Но расстаться с футболистом в итоге пришлось бесплатно. Весной 2022-го Кварацхелия воспользовался ситуацией с началом СВО и покинул клуб, расторгнув соглашение по обоюдному согласию сторон. Позже выяснилось — денег за Хвичу клуб не получал. Грузин бесплатно ушел в качестве свободного агента, а уже летом был продан из Батуми в «Наполи» за 13,3 млн евро (по данным Transfermarkt).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Недавно в СМИ прошла информация, что с той самой продажи в Италию «Рубин» заработал около 200 тысяч евро, получив солидарные выплаты. Однако это явно не та сумма, на которую мог рассчитывать клуб, если бы трансфер в «Наполи» состоялся напрямую. Впрочем, это уже другая история.

Как бы хорошо ни складывалась дальнейшая карьера Кварацхелии, его поступок с уходом из «Рубина» навсегда останется одной из самых сомнительных страниц в истории казанского клуба.