Российский футбольный клуб потратил 330 тысяч евро на сборы в Турции

Фото: Динар Фатыхов

Глава костромского «Спартака» Дмитрий Хотимский рассказал, во сколько обошлось клубу проведение зимних сборов в Турции. По его словам, вышло достаточно экономично — 330 тысяч евро на команду.

— Три месяца, декабрь, январь и февраль, обошлись в 330 тысяч евро. Это еще экономично. Думаю, дешевле невозможно организовать. Если посчитать, что в команде 40 человек, 80 дней сборов, с билетами на самолет, то получится порядка 100 евро на человека в день, — сказал Хотимский.

Говоря об условиях, глава «Спартака» заметил, что они были стандартными.

— У нас нормальные стандартные спортивные условия. Питание, поля, спортивный зал — все есть, велосипеды свои. Спарринги тоже есть. Всех все устраивает, — добавил Хотимский.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Большинство клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проводят зимние тренировочные сборы в Турции. Более обеспеченные клубы, как «Зенит» и «Спартак», обычно, занимаются в Катаре или других локациях.



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Зульфат Шафигуллин