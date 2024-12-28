Когда Черное море стало по-настоящему черным

Последствия мазутной катастрофы в Анапе: гибель животных и риски отравления людей

Фото: Валерий Скурыдин

В середине декабря в Керченском проливе произошло крушение двух российских танкеров, что привело к экологической катастрофе и разливу мазута, который загрязнил пляжи протяженностью до 50 км. В Анапе оценивают ущерб экосистеме региона, где сейчас погибают дельфины, птицы и другие черноморские обитатели. Местные жители стали чувствовать недомогание после помощи по уборке последствий. Событие вызвало широкое обсуждение в обществе, а два дня назад по следам катастрофы ввели режим ЧС федерального уровня. «Реальное время» опросило очевидцев и волонтеров, которые участвуют в ликвидации катастрофы, и узнало у токсиколога, какие последствия ждут местных жителей.



Катастрофа и 10 лет восстановления

15 декабря 2024 года в Керченском проливе произошло крушение двух российских танкеров («Волгонефть-212» и «Волгонефть-239»), что привело к экологической катастрофе и разливу мазута, который загрязнил пляжи протяженностью до 50 км. В результате инцидента погиб один человек, 12 членов экипажа «Волгонефти-212» были эвакуированы с переохлаждением, а на борту второго танкера находились 14 человек без пострадавших.

По предварительным оценкам, в море попало не менее 8 тыс. тонн мазута, что угрожает экосистеме региона, в том числе около 30 тыс. водоплавающих птиц и дельфинов, находящихся рядом с заповедниками. С момента разлива местные жители и волонтеры активно занимаются очисткой пляжей, однако сталкиваются с проблемами нехватки средств защиты и организации вывоза собранного мазута.

Танкеры «Волгонефть-212», построенный в 1969 году, и «Волгонефть-239», созданный в 1973 году, превысили максимальные сроки эксплуатации, и последний не должен был выходить из порта из-за приостановки действия документов.

Главным управлением Следкома России капитанам обоих танкеров предъявлены обвинения в нарушении правил безопасности, повлекшем смерть человека, при этом мера пресечения для капитана «Волгонефти-212» была избрана в виде заключения под стражу. После Роструд оштрафовал ООО «Кама шиппинг», владельца танкера «Волгонефть-212», за нарушения трудового законодательства.



Напомним, что на прямой линии президент России Владимир Путин охарактеризовал последствия разлива мазута с танкеров в Черном море как «экологическую беду». Он подчеркнул, что инцидент стал результатом нарушения правил со стороны капитанов судов.

— Первый этап — нужно огородить этот участок и не дать возможность расползаться этому пятну. Второй — нужно убрать топливо, которое появляется на берегу, — уточнил он.

По состоянию на 24 декабря введение федерального режима ЧС из-за крушения танкеров и разлива мазута на побережье Краснодарского края не планировалось, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На тот момент в регионе уже было собрано около 37 тонн загрязненного грунта. Через два дня режим ЧС регионального уровня все же ввели. О том, что статус федерального уровня катастрофе был присвоен, сообщил глава МЧС России Александр Куренков.

По его словам, данное решение должно мобилизовать дополнительные силы и средства федеральных органов власти и государственных корпораций. Также это обеспечит возможность оказания финансовой помощи пострадавшим регионам из резервного фонда правительства России.



В Краснодарский край 27 декабря прибыла установка для откачки нефтепродуктов, предназначенная для ликвидации последствий крушения судов. Вместе с оборудованием прибыли эксперты Морспасслужбы Балтийского филиала. В настоящее время идет процесс разгрузки четырех контейнеров и подготовка к испытаниям оборудования на берегу.

Союз эковолонтерских организаций России рассказал «Реальному времени», что в настоящее время сложно оценить масштаб катастрофы и ее последствия, которые будут зависеть от быстроты реакции служб после введения ЧС федерального значения.

— Экосистеме понадобится порядка 10 лет на восстановление. Нефтепродукты пленкой покрывают поверхность воды и мешают поступлению кислорода, поэтому погибает рыба, растительность, которая станет пищей для морских организмов. Отравление подводных обитателей и птиц может продолжаться долгое время, — сообщили в организации.

Гибель животных

За две недели в результате загрязнения мазутом в Черном море, согласно волонтерской сводке, было спасено более 2,3 тыс. птиц, из которых 25 были реабилитированы.

Также зафиксировано 299 случаев гибели птиц с начала катастрофы, из них 21 птица погибла за последний день. Помимо этого волонтеры зафиксировали на 27 декабря три случая гибели дельфинов.



На дальнейшую реабилитацию направлено 1,2 тыс. птиц, из которых 944 отправились в Ставропольский край, а 273 — в Краснодарский край.

Утилизация воды также продолжается: на данный момент утилизировано три тонны воды, а всего — 18 тонн.

Кроме этого, за весь период найдено более 10 мертвых дельфинов, сообщил директор научно-экологического центра «Дельфа» Татьяна Белей. Из них шесть были обнаружены на берегу, а два — в воде в Новороссийске и станице Благовещенской. Все найденные дельфины относятся к виду азовок.

Сейчас в Анапе активно работает координационный штаб по спасению загрязненных после разлива мазута птиц, о чем сообщил «Реальному времени» один из его руководителей Евгений Витишко. По его словам, на сегодняшний день проводится тщательная очистка и лечение пострадавших пернатых.

В штаб поступает множество заявок от волонтеров, которые сообщают о находках и привозят заболевших птиц. Обработка пернатых происходит следующим образом:

— Птицы, которых нам привозят, проходят очищение, затем помещаются в специальное помещение для наблюдения. Сначала они очищаются крахмалом, который впитывает мазут, а затем мы используем моющее средство для более тщательной очистки, — добавил Евгений.

На данный момент в Анапе функционирует четыре штаба по ловле и спасению птиц.

Валерий Скурыдин

Финансирование волонтерского движения осуществляется благодаря пожертвованиям, и, по словам Витишко, средств достаточно для выполнения необходимых задач.

— Мы собираем деньги для средств мойки и утилизации загрязненной воды. Параллельно ведется работа по демонстрации экологичности этого процесса, — уточнил он.



Количество погибших птиц на данный момент превышает число спасенных. На данный момент зарегистрировано около двух тысяч загрязненных птиц и около трехсот погибших.

— Ситуация сложная, и мы не можем гарантировать, что все птицы будут спасены, — подытожил Витишко.



Катастрофа глазами жителей

По мнению местных жителей, в начале событий до 19 декабря в районе не было никакой специальной техники для уборки и вывоза мазута.

— До 19-го числа вообще никакой техники не было, а сейчас много где она ездит. На 18-е число я пошла к морю без маски, и через час у меня начала кружиться голова и возникла тошнота, которая не проходила до вечера 19-го, — сообщила Наталья Гурдина одна из местных жительниц и волонтер. Она живет всего в 800 метрах от моря и подчеркнула, что даже в доме ощущался запах мазута из-за сильного ветра.

18 декабря в Витязево заработал первый центр по оказанию помощи пострадавшим. Вскоре после этого появились и другие пункты, открытые уже 19 декабря.

Также некоторые жители заметили, что к берегам прибыли волонтеры из других городов.

— Сегодня на пляже я видела целый автобус мужчин с лопатами, — добавила Наталья, подчеркивая активные действия спасателей.



По словам местных жителей, «мэр города среагировал, как мог, хотя было сложно сразу привлечь необходимую технику и службы для утилизации». Они уточнили, что организация пунктов помощи была осуществлена с помощью местной администрации, хотя официальные документы не всегда отражали эту деятельность.

— Это все произошло по инициативе мэра, который ездил по местам, помогал организовать полевые кухни для волонтеров на первых этапах, — добавила жительница.



Несмотря на некоторые недоразумения среди населения, местные власти и волонтеры начали активные действия по спасению экосистемы. Пункты помощи были открыты, и люди начали работу вплотную, помогая животным и очищая прибрежные зоны. По мнению жителей, усилия властей в данной ситуации приносят свои плоды, хотя критика все еще присутствует со стороны жителей.

Армен Фарманян

Местные продолжают жаловаться на сильный запах, напоминающий асфальтный завод, который ощущается на расстоянии километра. Одна из жительниц выразила озабоченность по поводу того, куда вывозят мешки с мазутом, уточняя: «Я видела это в какой-то деревне».

Ситуация особенно накалилась в хуторе Воскресенском, где жители начали выражать недовольство из-за происходящего.

— Там люди начали бунтовать, мазут буквально через забор у них, — уточнила местная жительница Эльвира Мустяца.



Помимо вопроса вывоза и утилизации мазута, людей волнует вопрос защитной формы при уборке. Людей, задействованных в очистке, обеспечивают респираторами и защитной одеждой, однако их не хватает.

— Вообще люди сами сейчас закупают одноразовые костюмы, выдают, конечно, меньше, чем нужно, — отметила Эльвира.

Она также высказала сомнения по поводу рекомендации властей менять защитные костюмы каждые два часа, так как на утренних фотографиях видны работники, которые к вечеру приобретают черный цвет.

Валерий Скурыдин

— Респираторы в основном покупают жители сами, это такие с клапаном, как ФП-3, которые были распространены во время ковида. Поначалу их вообще не выдавали, а сейчас вроде как начали давать, но опять не хватает,— рассказала женщина.



Жители также упомянули об отсутствии специализированных очков для защиты глаз у волонтеров и активистов.

— Это жаль, потому что работа в таких условиях вызывает дискомфорт и боль в глазах, — заключила Эльвира.

Риск для человека

Токсиколог Дамир Аминов предупредил о потенциальной опасности мазута для человека, указав, что прямой контакт с ним может вызвать дерматиты и раздражение кожи, в то время как вдыхание паров приводит к проблемам с дыхательной системой.

Мазут, содержащий вредные углеводороды, может негативно влиять на центральную нервную систему и вызывать симптомы, такие как головная боль, тошнота и головокружение.

— С учетом токсичности мазута мы не можем исключить возможность долгосрочных последствий. Опасения по поводу хронических заболеваний оправданы, и наличие трезвых мониторинговых мероприятий и изучение здоровья местного населения Анапы важно для выявления возможных рисков, — уточнил «Реальному времени» Аминов.

Ситуацию усугубляет испарение легколетучих компонентов при повышенной температуре, что может увеличить концентрацию вредных веществ в воздухе, особенно угрожая людям с респираторными заболеваниями, пожилым и детям.



— Мазут с песком и соленой водой при нагревании в теплую погоду становится более токсичным, в итоге люди и животные будут дышать этими парами, отравляя организм, — уточнили пресс-службе союза эковолонтеров.

Валерий Скурыдин

Также токсиколог подчеркнул важность организации временных площадок для хранения мазута, чтобы избежать дальнейшего загрязнения из-за подземных вод, что может привести к более широкому распространению нефтяных загрязнителей в окрестностях.

В Анапе на базе местной больницы был развернут оперативный штаб для помощи участникам ликвидации последствий разлива мазута в Черном море. К настоящему времени подготовлено 14 коек с кислородными концентраторами, и случаев отравления парами нефтепродуктов не зафиксировано, сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что волонтеры обеспечены средствами защиты, а также получают питание и жилье. В каждом пункте обогрева работают медицинские волонтеры, а на побережье дежурят пять фельдшерских бригад для оказания необходимой медицинской помощи.

