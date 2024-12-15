Одно из дел, после крушения танкеров, переквалифицировано на более тяжкое, погиб человек

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В результате расследования уголовное дело, связанное с гибелью члена экипажа «Волгонефти 212», было переквалифицировано на более серьезное преступление — нарушение правил безопасности, которое привело к смерти человека по неосторожности. Об этом сообщает РИА «Новости».



Ранее правоохранительные органы возбудили два уголовных дела по факту крушения танкеров. С «Волгонефти 212» эвакуированы 13 моряков, один из них погиб. Одно судно после полученных повреждений село на мель, другое легло в дрейф. В ликвидации последствий задействованы более 50 специалистов и 11 единиц техники

В результате инцидента произошел разлив нефтепродуктов. Объем загрязнения в Керченском проливе пока устанавливается.

Напомним, сегодня два грузовых судна «Волгонефть 212», на борту которого находились 13 человек, и «Волгонефть 239», на борту которого находились 14 человек, потерпели крушение в Керченском проливе. По предварительным данным МЧС, инцидент произошел из-за погодных условий. Танкер «Волгонефть-239» перевозил более 4 тонн мазута.

Дарья Пузикова