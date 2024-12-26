Владелец танкера «Волгонефть-212» оштрафован Рострудом за нарушения охраны труда

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Роструд оштрафовал ООО «Кама шиппинг», владельца танкера «Волгонефть-212», потерпевшего крушение в Керченском проливе, за нарушения трудового законодательства. Об этом пишет «Интерфакс».

В ходе расследования выяснилось, что экипаж танкера не проходил необходимого обучения по охране труда и оказанию первой помощи пострадавшим.

— За выявленные нарушения ООО «Кама шиппинг» привлечено к административной ответственности в виде штрафа, — заявил заместитель руководителя краевой инспекции Роструда Павел Бахтагареев.

Также сообщается, что семья погибшего при крушении члена экипажа получит единовременную страховую выплату в размере 2 млн рублей.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут. В результате происшествия один моряк погиб, остальные члены экипажа были эвакуированы. Произошел разлив топлива, нефтепродукты загрязнили береговую линию на протяжении 54 км. В Краснодарском крае был введен режим ЧС.

Танкер «Волгонефть-212» был построен в 1969 году и предназначен для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов.

Рената Валеева