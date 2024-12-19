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Путин охарактеризовал последствия разлива мазута в Черном море как «экологическую беду»

13:26, 19.12.2024
Путин охарактеризовал последствия разлива мазута в Черном море как «экологическую беду»
Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин охарактеризовал последствия разлива мазута с танкеров в Черном море как «экологическую беду». Он подчеркнул, что инцидент стал результатом нарушения правил со стороны капитанов судов, и отметил важность мер для предотвращения подобных ситуаций в будущем и защиты экосистемы региона.

Президент считает, что усилий волонтеров не хватит и необходимо вмешательство властей. По словам Владимира Путина, правоохранительные органы занимаются расследованием инцидента и изучают действия капитанов судов, которые, по его информации, могли нарушить правила.

«Первый этап — нужно огородить этот участок и не дать возможность расползаться этому пятну. Второй — нужно убрать топливо, которое появляется на берегу»,— уточнил Владимир Путин и добавил, что мазут может оседать на дне при определенных условиях, а затем снова подняться на поверхность, когда температура воды повысится.

Анастасия Фартыгина

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