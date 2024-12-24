Песков: федеральный режим ЧС из-за разлива мазута в Черном море пока не планируется

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Введение федерального режима ЧС из-за крушения танкеров в Черном море и разлива мазута на побережье Краснодарского края пока не планируется. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

— Пока нет. Все будет зависеть от рекомендаций специалистов, которые работают на местах, — сказал Песков, комментируя вопрос о возможности объявления ЧС федерального уровня. Он подчеркнул, что «принимаются меры, но масштаб катастрофы, к сожалению, очень большой, поэтому потребуется время и дополнительные силы и средства для ликвидации последствий».

Песков отметил, что ситуация с экологической катастрофой находится под личным контролем главы государства.

— Это крупная экологическая катастрофа. Вы знаете, что работает комиссия во главе с [вице-премьером Виталием] Савельевым. Очень активно на месте работает министр [природных ресурсов и экологии Александр] Козлов. Савельев, вы знаете, он вчера полетел в командировку, а Козлов уже был на месте. Козлов докладывал неоднократно и президенту, и руководству администрации президента, и в правительство, — рассказал пресс-секретарь.

Рената Валеева