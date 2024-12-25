В Краснодарском крае ввели режим ЧС регионального масштаба из-за разлива мазута
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации регионального масштаба в связи с продолжающимся загрязнением побережья нефтепродуктами в результате крушения танкеров в Черном море. Соответствующее заявление было опубликовано в его социальных сетях.
Региональный штаб по ликвидации последствий ЧС возглавит заместитель главы края Игорь Галась.
По словам губернатора, выброс нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района не прекращается и затягивается. Изначально, по расчетам ученых и специалистов, основная масса мазута должна была осесть на дне моря, что позволило бы организовать сбор в воде. Однако из-за аномально теплой для этого времени года погоды нефтепродукты поднимаются на поверхность и выносятся на пляжи.
— До настоящего времени действовала ЧС муниципального уровня, которую в первые дни крушения судов оперативно ввели власти Анапы и Темрюкского района, — отметил Кондратьев.
Напомним, что 15 декабря в результате шторма в Черном море потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Первое судно село на мель, а второе легло в дрейф, что привело к разливу нефти. Мазут покрыл более 50 километров побережья от Темрюкского района до Анапы.
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