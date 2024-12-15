Несколько грузовых танкеров с топливом потерпели крушение у берегов Крыма

Фото: Динар Фатыхов

Грузовое судно «Волгонефть-212», на борту которого находятся 13 человек, терпит крушение в Керченском проливе и просит о помощи. По предварительным данным МЧС, инцидент произошел из-за погодных условий.

На подмогу команде прибыл буксир «Меркурий», а также вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту.

Позже еще один танкер, «Волгонефть-239», получил повреждение в Керченском проливе. На его борту 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами. Судно дрейфует в сторону Тамани.

— Повреждения получило еще одно судно в этом же районе — танкер «Волгонефть-239». Он также перевозит более 4 тонн мазута. На его борту 14 человек, — сказал собеседник агентства ТАСС.

Дарья Пузикова