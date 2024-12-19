Капитана танкера «Волгонефть-212» заключили под стражу на два месяца

Фото: Динар Фатыхов

Капитана нефтетанкера «Волгонефть-212», обвиняемого в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего погиб член экипажа, заключили под стражу на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка Следственного комитета.

Капитану «Волгонефти-239» суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца. Ему было предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.



Напомним, суда потерпели крушение у берегов Крыма 15 декабря. С «Волгонефти-212» были эвакуированы 13 моряков, один из них погиб. На борту «Волгонефти-239» находились 14 человек.

Президент России Владимир Путин сегодня во время прямой линии охарактеризовал последствия разлива мазута с танкеров в Черном море как «экологическую беду». Он подчеркнул, что инцидент стал результатом нарушения правил со стороны капитанов судов, и отметил важность мер для предотвращения подобных ситуаций в будущем и защиты экосистемы региона.

Галия Гарифуллина